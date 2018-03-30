Что делать при пищевом отравлении

Пищевое отравление - недуг хоть и весьма неприятный, но очень распространенный. Ежедневно от него страдает множество людей, и причины - самые разнообразные. Однако если вовремя не обратиться к врачу и не провести соответствующие манипуляии для своего здоровья, последствия могут быть самые плачевные, вплоть до госпитализации или даже летального исхода. Поэтому мы настоятельно рекомендуем лечиться сразу и лечиться правильно.

Итак, для начала разберемся, от чего же пищевое отравление возникает. А причин множество: бактерии, вирусы, грибы, паразиты или токсины, которые попадают в наш организм с продуктами или грязными руками.

Cимптомы

Это обычно стандартный набор: тошнота, рвота, диарея, боль и спазмы в животе. Иногда эти проявления проходят сами в течение одного–двух дней и не требуют специальной терапии. Если же в течение пары дней беспокоящие явления не проходят, и проявляются симптомы обезвоживания (сухость во рту, головокружение, тёмно-жёлтая моча или снижение объема и частоты мочеиспусканий), необходимо срочно обратиться к врачу.

Вызывайте скорую или немедленно езжайте в больницу в следующих случаях:

- пищевое отравление случилось у ребенка, беременной женщины, человека с хроническими заболеваниями или пожилого возраста,

- если появились следующие симптомы: неясное зрение, затруднения и глотания, и речи (возможно, это ботулизм – редкая форма пищевого отравления, связанная обычно с неправильной консервацией продуктов).

Лечимся самостоятельно

Часто пищевое отравление возможно побороть самостоятельно и нет смысла обращаться к специалисту.

- Для начала нужно хорошо промыть желудок. Это происходит путем рвоты или поноса, поэтому необходимо выпить большое количество воды, а также сделать очищающую клизму. Не принимайте лекарства против диареи, они могут замедлить выведение бактерий из вашего организма.

- Затем примите любой препарат, связывающий токсины - активированный уголь (по таблетке на каждые 10 кг веса), смекту или энтеросгель.

- Отлежитесь, берегите силы. Каждые 10-15 минут выпивайте несколько глотков простой воды без газа, чтобы не было обезвоживания.

- Ближайшие сутки - никакой еды, кроме сладкого чая и сухариков.

- Далее вам необходима щадящая диета с ограничением количества съеденного.

Следует обратиться к врачу, если:

- симптомы сохраняются в течение трёх и более дней;

- течение становится более тяжелым;

- если вы чувствуете продолжительные спазмы в животе.

Профилактика отравления

- Тщательно мойте руки с мылом, перед тем как готовить пищу и сразу после того, как подержали в руках сырое мясо или птицу.

- Тщательно мойте овощи и фрукты.

- Мойте доски и приборы для резки сырого мяса перед тем, как использовать их для других продуктов.

- Полностью оттаивайте замороженную птицу перед готовкой. Если это возможно, оттаивайте её в холодильнике, холод предотвратит размножение бактерий.

- Хорошо прожаривайте мясные и рыбные продукты.

- Не кладите мясо и птицу в одну тарелку с рыбой и храните их отдельно до приготовления.

- Накрывайте еду, чтобы защитить её от тараканов, мух или крыс.

- Будьте осторожны, питаясь в салат-барах, буфетах и кафе.

- Недоеденную пищу храните в холодильнике, а продукты для пикников в переносных холодильных камерах.

- Храните отдельно сырую и готовую пищу.

- Бактерии быстро размножаются при температуре от 4,4 до 60 градусов Цельсия, поэтому хранить пищу необходимо в холодильнике, а готовить и разогревать - при температуре не ниже 60 градусов Цельсия.

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