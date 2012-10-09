В Германии более 11 тыс. человек отравились клубникой из Китая

В Германии лабораторные исследования подтвердили, что возбудителем вспышки кишечной инфекции, от которой пострадали более 11 тысяч человек, стали так называемые норовирусы, находившиеся в замороженной клубнике, поставленной, скорее всего, из Китая.

К такому выводу пришли в Институте вирусологии имени Роберта Коха, сообщает NEWSru со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По данным представителя Министерства здравоохранения федеральной земли Саксония, "наличие норовирусов в клубнике подтверждено. Другие причины вспышки инфекции исключены".

Первые случаи заражения были зарегистрированы в ФРГ на позапрошлой неделе. Подавляющее большинство пострадавших - школьники и воспитанники детских садов из восточногерманских земель - Берлина, Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Симптомами заболевания являются тошнота и расстройство желудка.

Эксперты уверены, что возбудитель инфекции находился в продукции германской компании Sodexo. Именно она поставляла в образовательные учреждения завтраки и обеды, в которых была клубника из КНР.

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