Долголетие мужчины зависит от женщины

Мужчине, желающему увеличить продолжительность своей жизни, следует связать свою судьбу с умной и образованной женщиной.

Это выяснили исследователи из Стокгольфмского университета, пишет sunhome.ru

Как пишет лондонская газета Daily Telegraph, в ходе изучения 1,5 млн пар ученые пришли в выводу, что продолжительность жизни зависит, в первую очередь, от умственных способностей и степени образованности женщины. При этом интеллектуальный уровень мужчины не имеет столь большого значения.

«Традиционно женщина несет значительно большую часть ответственности за дом, нежели мужчина», — отметили шведские ученые.

«В результате образовательный уровень женщины имеет большее значение, так как именно она принимает решения относительно питания и образа жизни супругов», — сказано в исследовании.

Однако есть область, в которой вклад мужчины играет также важную роль в продолжительности жизни партнеров. Это — размер заработка. Чем больше мужчина приносит домой денег, тем более высоких стандартов жизни придерживается и вся семья.

Это касается всех сторон жизни, включая полноценный отдых, питание, а также медицинское обслуживание, отмечают ученые.

vkurse.ua