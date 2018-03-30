Три парадокса женской психики
Они хотят быть собой, но всеми силами стремятся снизить свой вес или избавиться от морщин...
«Чего хотят женщины?» – если задать этот вопрос Фрейда психологам, культурологам и самим женщинам, наверняка можно получить единодушный ответ: они хотят быть собой, но всеми силами стремятся снизить свой вес или избавиться от морщин. Анализ противоречивого феномена женских желаний.
«Парадоксально» – вот лучшее определение того, как относятся женщины к своему образу. И хотя иллюстрированные журналы и женские сайты предлагают все новые диеты и гимнастические упражнения, а реклама нахваливает средства против старения, все-таки стройность и молодость далеко не главные критерии, по которым мы оцениваем женскую красоту.
Оказывается, представление женщин о себе в первую очередь зависит от эмоционального состояния, от переживания счастья. Значит ли это, что в XXI веке женщины наконец-то освободились от гнета норм, а их растущая самостоятельность – залог уверенности в себе? Не так все просто. Существует три парадокса.
Парадокс первый: чем больше женщинам нравится их внешность, тем больше они находят в себе несовершенств. Ярче всего это проявляется у самых молодых. Среди женщин в возрасте от 20 до 24 лет 97% считают себя красивыми, но 71% недовольны какой-либо частью своего тела, а 75% изменили бы что-то в своей внешности, если бы имели такую возможность.
Индустрия красоты держится на том, что настойчиво внушает потенциальным клиентам мысль об их телесных недостатках. Молодые женщины менее опытны и более эмоциональны, поэтому они наиболее уязвимы для рекламного воздействия. 20–24 года – это возраст выбора брачного партнера.
Мужчины в этот момент придают наибольшее значение внешней привлекательности женщины, непроизвольно воспринимая ее как показатель здоровья и высокого репродуктивного потенциала. Поэтому молодым женщинам приходится особенно тщательно заботиться о внешности.
Парадокс второй: чем женщины старше, тем они меньше сосредоточены на своих «недостатках» и тем меньше им хотелось бы изменить свою внешность. Среди тех, кому от 25 до 44 лет, свой внешний вид хотели бы изменить 80%, а среди тех, кому 45 лет и больше, – уже только 70%.
Может быть, сейчас совершается в некотором роде революция: утверждается мысль о том, что зрелость позволяет в большей мере принимать себя такой, как есть.
Зрелые женщины сейчас гораздо больше, чем раньше, активно наслаждаются жизнью. Неслучайно сегодня выходит много переводных романов о любви в зрелом возрасте, таких как «В канун Рождества» Розамунд Пилчер и «Бабушка – маков цвет» Ноэль Шатле (Слово, 2002). Все чаще проводятся модные дефиле с участием возрастных моделей, например показ датского дизайнера Каролины Кьелдтофт (Karoline Kjeldtoft). Его название «86/77/96» отсылает к среднестатическим меркам восьмидесятилетней женщины. В противовес стандарту 90/60/90 Кьелдтофт утверждает красоту тела пожилой женщины.
Парадокс третий: оказывается, наибольший душевный покой испытывают женщины в возрасте от 35 до 44 лет. 84% из них считают себя красивыми и чувствуют себя хорошо в своем теле. И хотя они находят отдельные его части несовершенными, однако активную заботу о теле называют условием красоты менее половины опрошенных.
Женщина в этом возрасте уже умеет правильно акцентировать свои внешние достоинства и корректировать недостатки. Она подбирает предметы одежды с учетом своей фигуры, ведет себя более свободно и уверенно.
Все это способствует хорошему самочувствию и душевному покою. И это чувствуют окружающие, что делает женщин в этом возрасте более привлекательными собеседниками.