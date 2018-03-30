Три парадокса женской психики

«Че­го хо­тят жен­щи­ны?» – если задать этот во­прос Фрей­да пси­хо­ло­гам, куль­ту­ро­ло­гам и са­мим жен­щи­нам, наверняка можно получить еди­но­душ­ный от­вет: они хо­тят быть со­бой, но все­ми си­ла­ми стре­мят­ся сни­зить свой вес или из­ба­вить­ся от мор­щин. Ана­лиз про­ти­во­ре­чи­во­го фе­но­ме­на жен­ских же­ла­ний.

«Па­ра­док­саль­но» – вот луч­шее опре­де­ле­ние то­го, как от­но­сят­ся жен­щи­ны к сво­е­му об­ра­зу. И хо­тя ил­люст­ри­ро­ван­ные жур­на­лы и жен­ские сай­ты пред­ла­га­ют все но­вые ди­е­ты и гим­нас­ти­чес­кие уп­раж­не­ния, а рек­ла­ма на­хва­ли­ва­ет средст­ва про­тив ста­ре­ния, все-та­ки строй­ность и мо­ло­дость да­ле­ко не глав­ные кри­те­рии, по ко­то­рым мы оце­ни­ва­ем жен­скую кра­со­ту.

Ока­зы­ва­ет­ся, пред­став­ле­ние жен­щин о се­бе в пер­вую оче­редь за­ви­сит от эмо­ци­о­наль­но­го со­сто­я­ния, от пе­ре­жи­ва­ния счастья. Зна­чит ли это, что в XXI ве­ке жен­щи­ны на­ко­нец-то осво­бо­ди­лись от гне­та норм, а их рас­ту­щая са­мос­то­я­тель­ность – за­лог уве­рен­нос­ти в се­бе? Не так все прос­то. Существует три па­ра­док­са.

Па­ра­докс пер­вый: чем боль­ше жен­щи­нам нра­вит­ся их внеш­ность, тем боль­ше они на­хо­дят в се­бе не­со­вер­шенств. Яр­че все­го это про­яв­ля­ет­ся у са­мых мо­ло­дых. Сре­ди жен­щин в воз­рас­те от 20 до 24 лет 97% счи­та­ют се­бя кра­си­вы­ми, но 71% не­до­воль­ны ка­кой-ли­бо частью сво­е­го те­ла, а 75% из­ме­ни­ли бы что-то в сво­ей внеш­нос­ти, если бы име­ли та­кую воз­мож­ность.

Ин­дуст­рия кра­со­ты дер­жит­ся на том, что на­стой­чи­во вну­ша­ет по­тен­ци­аль­ным кли­ен­там мысль об их те­лес­ных не­до­стат­ках. Мо­ло­дые жен­щи­ны ме­нее опыт­ны и бо­лее эмо­ци­о­наль­ны, по­это­му они наибо­лее уяз­ви­мы для рек­лам­но­го воз­дейст­вия. 20–24 го­да – это воз­раст вы­бо­ра брач­но­го парт­не­ра.

Муж­чи­ны в этот мо­мент при­да­ют наиболь­шее зна­че­ние внеш­ней при­вле­ка­тель­нос­ти жен­щи­ны, не­про­из­воль­но вос­при­ни­мая ее как по­ка­за­тель здо­ровья и вы­со­ко­го ре­про­дук­тив­но­го по­тен­ци­а­ла. По­это­му мо­ло­дым жен­щи­нам при­хо­дит­ся осо­бен­но тща­тель­но за­бо­тить­ся о внеш­нос­ти.

Па­ра­докс вто­рой: чем жен­щи­ны стар­ше, тем они мень­ше сос­ре­до­то­че­ны на сво­их «не­до­стат­ках» и тем мень­ше им хо­те­лось бы из­ме­нить свою внеш­ность. Сре­ди тех, ко­му от 25 до 44 лет, свой внеш­ний вид хо­те­ли бы из­ме­нить 80%, а сре­ди тех, ко­му 45 лет и боль­ше, – уже толь­ко 70%.

Мо­жет быть, сей­час со­вер­ша­ет­ся в не­ко­то­ром ро­де ре­во­лю­ция: утверж­да­ет­ся мысль о том, что зре­лость по­зво­ля­ет в боль­шей ме­ре при­ни­мать се­бя та­кой, как есть.

Зре­лые жен­щи­ны сей­час го­раз­до боль­ше, чем рань­ше, ак­тив­но на­слаж­да­ют­ся жизнью. Не­слу­чай­но се­год­ня вы­хо­дит мно­го пе­ре­вод­ных ро­ма­нов о люб­ви в зре­лом воз­рас­те, та­ких как «В ка­нун Рож­дест­ва» Ро­за­мунд Пил­чер и «Ба­буш­ка – ма­ков цвет» Но­эль Шат­ле (Сло­во, 2002). Все ча­ще про­во­дят­ся мод­ные де­фи­ле с учас­ти­ем воз­раст­ных мо­де­лей, на­при­мер по­каз дат­ско­го ди­зай­не­ра Ка­ро­ли­ны Кьел­д­тофт (Karoline Kjeldtoft). Его на­зва­ние «86/77/96» от­сы­ла­ет к сред­не­ста­ти­чес­ким мер­кам вось­ми­де­ся­ти­лет­ней жен­щи­ны. В про­ти­во­вес стан­дар­ту 90/60/90 Кьел­д­тофт утверж­да­ет кра­со­ту те­ла по­жи­лой жен­щи­ны.

Па­ра­докс тре­тий: ока­зы­ва­ет­ся, наиболь­ший ду­шев­ный по­кой ис­пы­ты­ва­ют жен­щи­ны в воз­рас­те от 35 до 44 лет. 84% из них счи­та­ют се­бя кра­си­вы­ми и чувст­ву­ют се­бя хо­ро­шо в сво­ем те­ле. И хо­тя они на­хо­дят от­дель­ные его час­ти не­со­вер­шен­ны­ми, од­на­ко ак­тив­ную за­бо­ту о те­ле на­зы­ва­ют усло­ви­ем кра­со­ты ме­нее по­ло­ви­ны опро­шен­ных.

Жен­щи­на в этом воз­рас­те уже уме­ет пра­виль­но ак­цен­ти­ро­вать свои внеш­ние до­сто­инст­ва и кор­рек­ти­ро­вать не­до­стат­ки. Она под­би­ра­ет пред­ме­ты одеж­ды с уче­том сво­ей фи­гу­ры, ве­дет се­бя бо­лее сво­бод­но и уве­рен­но.

Все это спо­собст­ву­ет хо­ро­ше­му са­мо­чувст­вию и ду­шев­но­му по­кою. И это чувст­ву­ют окру­жа­ю­щие, что де­ла­ет жен­щин в этом воз­рас­те бо­лее при­вле­ка­тель­ны­ми со­бе­сед­ни­ка­ми.

zhinka.info