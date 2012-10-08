Присуждена Нобелевская премия по медицине
13:23, 08 октября 2012Зарубежные новости
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За работы по стволовым клеткам
Нобелевская премия по медицине или физиологии за 2012 год присуждена японскому ученому Синье Яманаке и британскому биологу Джону Гердону за работы по стволовым клеткам и клонированию животных.
Как сообщает РИА «Новости», об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
С.Яманака и Д.Гердон несколько лет подряд назывались в числе основных кандидатов на высшую международную научную награду.
В этом году размер Нобелевской премии составляет 8 млн шведских крон, что примерно эквивалентно 1,2 млн долларов.
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