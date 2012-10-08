В Китае столкнулись два автобуса: погибли 14 человек

В ДТП на скоростной автотрассе в провинции Шаньдун на востоке Китая погибли 14 человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Синьхуа», междугородный автобус, следовавший с востока на запад по скоростной автостраде Циндао – Иньчуань, пробил разделительное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим междугородным автобусом, который в результате перевернулся и свалился в кювет.

На месте ДТП погибли шесть человек, восемь скончались по пути в больницу. Еще шесть человек серьезно пострадали.

gazeta.ru