Что такое цистит и как с ним бороться?

Цистит - болезнь очень неприятная и, к сожалению, весьма распространенная. Попытаемся разобраться с тем, что же это и, главное, как с этим бороться.

Цистит - воспалительный процесс в слизистой оболочке мочевого пузыря.

Причины цистита:

- Попавшие в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал бактерии. Наиболее часто возбудителем оказывается кишечная палочка, в норме находящаяся в прямой кишке.

- Воспаление мочеиспускательного канала после полового акта. Это вызывается продолжительным трением отверстия мочеиспускательного канала, которое может происходить в ходе полового акта. Обычно симптомы развиваются в течение 12 часов после полового акта.

- Раздражение наружного отверстия мочеиспускательного канала. У некоторых людей, например, есть аллергия на вагинальные дезодоранты, парфюмерное мыло и тальк, даже на цветную туалетную бумагу.

Увы, женщины более подвержены циститу, чем мужчины - женский мочеиспускательный канал короче и расположен ближе к анальному отверстию, соответственно, инфекции легче проникнуть в мочевой пузырь.

Симптомы цистита:

Основной симптом — частое и болезненное мочеиспускание (иногда каждые 15–20 минут). Во время мочеиспускания, а иногда и вне его, отмечаются боли в надлобковой области. Моча может становиться мутной.

Необходимо срочно обратиться к врачу, если:

- Симптомы в течение дня не проходят (поскольку инфекция может распространиться на почки).

- Появилась лихорадка, боль в нижней части спины, кровь в моче.

- Симптомы цистита возникают в ходе беременности (беременные женщины больше подвержены инфекции почек).

- Заболевание рецидивирует.

- Заболевание появляется при смене половых партнёров.

Первый шаг в борьбе с циститом - это уничтожение его возбудителей. Самым надежным и быстрым способом на сегодняшний день являются антибиотики. При первых симптомах цистита важно как можно скорее посетить уролога, который назначит подходящие вам препараты.

Антибиотики нужно принимать столько времени, сколько назначено врачом. Частая ошибка пациентов - прекращение лечения после того, как исчезли первые неприятные ощущения. Воспалительный процесс может проходить незаметно, и если с ним не бороться, то недалеко и до хронического цистита. А с ним справиться намного сложнее. Поэтому не стоит торопить события и отказываться от лекарств раньше времени.

Облегчение симптомов цистита:

- Пейте не менее 10-14 стаканов жидкости в день. Поменьше чая, полностью исключите кофе и спиртные напитки, поскольку все они вызывают раздражение мочевого пузыря.

- На время лечения ограничьте потребление пищи, содержащей высокий уровень кальция (молоко, сыр и йогурт).

- Для облегчения боли кладите себе между ног, на живот или на спину тёплый предмет, например, грелку.

- Каждые три часа выпивайте стакан воды, в котором растворена ложка соды. Это понижает кислотность мочи и избавляет от жжения.

Профилактические меры:

- Опорожняйте мочевой пузырь так часто, как вам это требуется. Это особенно важно, поскольку сдерживание мочеиспускания - одна из основных причин цистита.

- Пейте не меньше 8 стаканов жидкости в день.

- Мойтесь хотя бы раз в день. После мочеиспускания женщинам следует подмываться сначала спереди, потом сзади, чтобы снизить вероятность попадания бактерий из области анального отверстия в мочеиспускательный канал.

- Предпочитайте хлопчатобумажное нижнее бельё синтетическому и старайтесь не носить обтягивающие брюки.

- Если цистит повторяется (рецидивирует), вам стоит заменить приём ванны на душ. Обычный душ или биде намного упрощают подмывание.

- После полового акта совершайте мочеиспускание. При этом бактерии, попавшие на отверстие мочеиспускательного канала, вымоются до того, как они начнут размножаться.

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