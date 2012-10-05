Арбуз сжигает лишний вес

Арбуз снижает уровень "плохого" холестерина, контролирует вес. Все дело в цитруллине, химикате, который присутствует в арбузном соке.

Цитруллин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца, снижая кровяное давление.Ломтик арбуза поможет предотвратить болезни сердца, остановит рост "плохого" холестерина.

Американские ученые, обнаружившие также, что арбуз контролирует вес, объясняют подобное действие цитруллином, химикатом, найденном в соке.

Предыдущие исследования показали, что цитруллин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца, снижая кровяное давление.

В ходе эксперимента две группы подопытных мышей кормили пищей с высоким содержанием жира, при этом одной группе давали простую воду, другой - арбузный сок.

Через несколько месяцев анализы выявили, что уровень холестерина у мышей, пивших сок, в полтора раза ниже, чем у грызунов, получавших воду.

Кроме того, "арбузные" мыши весили в среднем на 30% меньше, но показатели их кровяного давления были сходны с анализами "водных" грызунов.

"Мы знаем, что арбуз полезен для здоровья, поскольку он содержит цитруллин. Неясно пока, как он работает в организме, но это будет предметом наших следующих исследований", - приводит Medical Express слова доктора Шубина Саха.

Положительно сказывается на сосудах, снижая "плохой" холестерин в крови на 40%, и употребление яблок.

Это объясняется высоким содержанием присутствующих в яблоках вещества полифенол, которое обладает антиоксидантными свойствами.

Арбуз

- В одном килограмме мякоти содержится почти грамм железа.

- Небольшие дозы арбуза рекомендуют и при сахарном диабете.

- Помогает выведению шлаков из организма, является мочегонным средством, очищает почки и печень.

- Содержит много клетчатки, выводит из организма холестерин, песок из почек.

newsland.ru