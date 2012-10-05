Лучший способ избавиться от стресса

Специалисты Американской ассоциации психологов утверждают, что от физической боли и стресса можно избавиться собственными силами, не прибегая к лекарствам. В чем главный секрет такого лечения?

Оказывается, оздоравливавющим эффектом обладают упражнения, направленные на «очищение» разума, в том числе йога и молитвы.

Учеными было проведено исследование с участием 40 добровольцев. Половина из них регулярно практиковала занятия йогой или ходила на религиозные службы, вторая половина – не занималась ничем подобным.

Анализ крови участников обеих групп показал наличие разницы в активности лейкоцитов, отвечающих за уровень стресса. Представители первой группы могли самостоятельно справляться с болью и реже подвергались стрессам.

korzonews.info