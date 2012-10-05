Молоко борется с раком

Молоко обладает антираковыми способностями благодаря содержащемуся в нем белку. К такому выводу пришли шведские ученые из университета города Лунд.

В ходе исследования ученые подвергли воздействию УФ-излучения клетки рака толстой кишки, что привело к повреждению ДНК. Затем они вырастили клетки при наличии и в отсутствии белка лактоферрицин4-14 (Lfcin4-14). В результате они пришли к выводу, что белок лактоферрицин4-14 существенно замедляет скорость роста раковых клеток толстой кишки.

Авторы работы предположили, что белок Lfcin4-14 – одна из составляющих антиканцерогенных свойств молока. Они намерены продолжить исследование.

mednovelty.ru