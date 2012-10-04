Венгерский полицейский продавал на Закарпатье наркотики

В июне прошлого года, было возбуждено уголовное дело в отношении трех венгров по ч. 3 ст. 307 и ч.3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт и контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах).

«Венгров судили как организованную преступную группу, организатором которой был венгерский полицейский», - отметил государственный обвинитель по делу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что 27-летний пограничный полицейский из Венгрии - сотрудник международного пункта пропуска «Загонь - Тиса» на венгерско-украинской границе, решил заниматься продажей особо опасных наркотиков - экстракционного опия. Им было организовано преступную группу, в которую входило еще двое его земляков. С помощью жительницы Закарпатья они пытались найти клиентов для сбыта наркотиков. Женщина якобы согласилась, но на самом деле сообщила об этом правоохранителям.

Ничего не подозревая, венгерский полицейский беспрепятственно пересек венгерско-украинскую границу через зеленый коридор и провез 3 кг экстракционного опия. При продаже наркотиков венгры были задержаны закарпатскими правоохранителями.

25 сентября приговором Ужгородского горрайонного суда венгерский полицейский приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его сообщники - к 9 и 10 годам лишения свободы.