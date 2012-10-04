В результате ДТП в Польше погиб один гражданин Украины

По сообщению Посольства Украины в Республике Польша, 2 октября в 23:30 в местности Иновлудзь (Лодзинское воеводство) на 15 километре автодороги К-48 произошло ДТП с участием четырех граждан Украины.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины А.Дикусаров, в результате ДТП один гражданин Украины погиб и двое получили травмы средней тяжести. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

В настоящее время Посольством осуществляется подготовка к отправке гроба с телом погибшего в Украину. Сотрудники Посольства также поддерживают постоянный контакт с администрацией больницы относительно состояния здоровья пострадавших украинцев.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Польше и Департаменте консульской службы МИД Украины.