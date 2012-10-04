Чем полезна вода с лимоном

Ежедневное употребление воды с лимоном имеет ряд преимуществ для здоровья.

1. Спасает желудок. Лимоны очень полезны, когда дело доходит до проблем с пищеварением. Стакан лимонного сока легко избавит от расстройства желудка.

2. Заботиться о красоте. Лимон, являясь природным антисептиком, может помочь избавиться от проблем с кожей. Витамин С, которым богаты цитрусовые, омолаживает кожу и делает ее сияющей. Лимон также действует как средство против старения.

3. Убирает лишние килограммы. Ежедневное употребление води с лимоном и медом по утрам поможет быстро похудеть. Этим рецептом издавна пользуются в Индии.

4. Лечит горло. Этот фрукт благодаря своим антибактериальным свойствам стал нашим лучшим другом во время простуд.

5. Контролирует давление. Лимонная вода творит чудеса для людей, имеющих проблемы с сердцем из-за высокого содержания калия. Также этот напиток контролирует высокое кровяное давление, головокружение, избавляет от тошноты, а также обеспечивает релаксацию для души и тела.

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