Молодежи запретили ходить в солярий

5,4% случаев меланомы – самого опасного вида рака кожи, спровоцированы посещением соляриев.

Сотрудники из Университета Калифорнии проанализировали около 10 тыс. случаев рака кожи и обнаружили, что желание получить идеальный загар повышает риск развития базально-клеточной карциномы почти на 30%. Она связана с 80% случаев рака кожи. Использование солярия также повышает вероятность плоскоклеточного рака на 67%.

Наибольшую опасность солярии представляют для людей моложе 25 лет. По статистике, 70% случаев меланома возникает из родинок, переродившихся под воздействием УФ-излучения.

likar.info