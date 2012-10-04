В Китае селевой поток унёс жизни 18 школьников
10:40, 04 октября 2012Зарубежные новости
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Обрушился на деревню
В китайской провинции Юньнань селевой поток обрушился на деревню: погибли 18 школьников, сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Пока нет достоверных сведений о том, находились ли дети в классных помещениях или вблизи школы. 3 октября был праздничным днем, и школьные занятия не проводились.
Селем были снесены еще несколько домов и, по предварительным данным, погиб местный житель.
Трагедия произошла в той же провинции, которая пострадала 7 сентября от сильного землетрясения, тогда погиб 81 человек, около тысячи были ранены и более двухсот тысяч остались без жилья.
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