В Китае селевой поток унёс жизни 18 школьников

В китайской провинции Юньнань селевой поток обрушился на деревню: погибли 18 школьников, сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Пока нет достоверных сведений о том, находились ли дети в классных помещениях или вблизи школы. 3 октября был праздничным днем, и школьные занятия не проводились.

Селем были снесены еще несколько домов и, по предварительным данным, погиб местный житель.

Трагедия произошла в той же провинции, которая пострадала 7 сентября от сильного землетрясения, тогда погиб 81 человек, около тысячи были ранены и более двухсот тысяч остались без жилья.

svobodanews.ru