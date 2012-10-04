В Минске гражданин Украины сбывал амфетамин

В Минске задержан гражданин Украины 1969 года рождения, имеющий вид на жительство в Беларуси, в момент сбыта амфетамина.

Как сообщил УНИАН официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Александр Герасимов, в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси (незаконный оборот особо опасных наркотических средств с целью сбыта), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет.

Гражданин Украины был задержан оперативниками на улице в момент сбыта амфетамина. У него обнаружено и изъято около 2 г особо опасного психотропного вещества, сказал А.Герасимов.

Дома у подозреваемого сотрудники милиции обнаружили и изъяли заводское лабораторное химическое оборудование.

«Все изъятое, предположительно, может быть использовано для синтеза амфетамина. Ожидается заключение экспертов, достаточная ли эта база для изготовления наркотиков», - отметил А.Герасимов.

Также задержаны двое жителей Минска, которые купили у основного подозреваемого несколько доз амфетамина. Все трое заключены под стражу. Ведется следствие.