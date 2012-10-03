Алкоголь - залог счастливой семьи?

С алкоголем у ученых сложно: с одной стороны, понятно, какие опасности он в себе таит. С другой — исследователи из Новой Зеландии недавно пришли к выводу, что именно бутылка вина может считаться залогом счастья в браке...

Исследование, которое провели ученые из Университета Отаго, несколько удивляет формулировкой результата, однако звучит вывод ученых мужей следующим образом: семейные пары, которые хоть раз в неделю наслаждаются бутылочкой хорошего вина, получают больше наслаждения от жизни, нежели те, кто делает выбор в пользу полностью трезвой жизни. Также, по мнению новозеландцев, удовлетворенность жизнью с партнером вырастает, если в паре оба готовы выпить бокальчик-другой.

Мужчины, жены которых рады выпить с ними бутылку вина, мгновенно становятся счастливее аж в три раза (сложно сказать, как можно было подсчитать с такой точностью). А женщины становились счастливее сразу в четыре раза... Впрочем,эксперты признают, что свою роль сыграло время, которое супруги проводили вместе, их разговоры, смех, общая атмосфера вечера. Однако именно «умеренно пьющих» в такие вот вечера исследователи назвали самыми счастливыми, упомянув также, что бытовое пьянство на отношения влияет плохо...

scienceblog.ru