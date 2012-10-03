Продукты – враги зубов

Стоматологи составили список самых вредных для зубов продуктов.

Рейтинг возглавили сладкие напитки и леденцы. Среди губительных для зубной эмали напитков – энергетики и различные содовые.

В этот список попали также продукты и напитки с высоким содержанием кислоты и сахара, в частности – апельсиновый сок. Менее опасен для зубов свежевыжатый сок, в котором нет искусственного сахара. Список пополнили кофе и черный чай. Они содержат компоненты, которые взаимодействуют с болезнетворными бактериями в полости рта, провоцируя заболевания десен и зубов.

likar.info