Продукты – враги зубов
16:54, 03 октября 2012Зарубежные новости
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Сладкие напитки и леденцы...
Стоматологи составили список самых вредных для зубов продуктов.
Рейтинг возглавили сладкие напитки и леденцы. Среди губительных для зубной эмали напитков – энергетики и различные содовые.
В этот список попали также продукты и напитки с высоким содержанием кислоты и сахара, в частности – апельсиновый сок. Менее опасен для зубов свежевыжатый сок, в котором нет искусственного сахара. Список пополнили кофе и черный чай. Они содержат компоненты, которые взаимодействуют с болезнетворными бактериями в полости рта, провоцируя заболевания десен и зубов.
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