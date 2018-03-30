Как одеваться беременным - чтобы не навредить ребёнку?

Пло­ду дейст­ви­тель­но не­об­хо­дим ком­форт, а ма­ма – про­дукт об­щест­ва, мо­ды. Если есть ма­га­зи­ны, зна­чит, есть и ин­дуст­рия, в ней ра­бо­та­ют ди­зай­не­ры. Ведь со­вре­мен­ные бе­ре­мен­ные про­дол­жа­ют за­ня­тия спор­том, не­ред­ко вы­хо­дят в свет, не­ко­то­рые ра­бо­та­ют чуть не до по­след­них дней, про­во­дят встре­чи. С уче­том это­го мо­дель­е­ры пред­ла­га­ют фа­со­ны раз­ных сти­лей. В пра­виль­ных мо­де­лях для бе­ре­мен­ных пре­ду­смот­ре­ны спе­ци­аль­ные вы­тач­ки, по­яс­ки, за­стеж­ки, ко­то­рые учи­ты­ва­ют из­ме­не­ние объ­ема. Это так на­зы­ва­е­мая одеж­да на вы­рост. Ее но­сят в пе­ри­од, ког­да обыч­ное платье, юб­ка ста­но­вят­ся тес­но­ва­ты.

В одеж­де для бе­ре­мен­ных долж­ны гар­мо­нич­но со­че­тать­ся удобст­во и прак­тич­ность. По­крой, ко­то­рый учи­ты­ва­ет ана­то­ми­чес­кие осо­бен­нос­ти.

При­чем это не озна­ча­ет, что одеж­да долж­на быть сво­бод­ной. Се­год­ня жен­щи­ны ча­ще пред­по­чи­та­ют си­лу­эт, под­чер­ки­ва­ю­щий округ­лив­ши­е­ся фор­мы. Как пра­ви­ло, мо­ло­дые де­ла­ют вы­бор в поль­зу юбок стрейч и брюк на ре­зин­ке с за­ни­жен­ной та­ли­ей. Кста­ти, есть спе­ци­аль­ные юб­ки и брю­ки для бе­ре­мен­ных.

Для них ха­рак­тер­на фик­си­ру­ю­щая встав­ка, ко­то­рая мо­жет рас­тя­ги­вать­ся по ме­ре то­го, как рас­тет жи­вот. Удоб­ны и спе­ци­аль­ные ком­би­не­зо­ны. Они хо­ро­шо дер­жат­ся, не да­вят на жи­вот и не спол­за­ют. Но при вы­бо­ре одеж­ды не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать та­кую осо­бен­ность бе­ре­мен­нос­ти, как уси­лен­ное мо­че­ис­пус­ка­ние, по­это­му одеж­да долж­на лег­ко сни­мать­ся и не иметь слиш­ком мно­го за­сте­жек.

Сво­бод­ные на­ря­ды так­же ак­ту­аль­ны. Тут де­ло вку­са и пред­по­чте­ний. Ко­неч­но, без то­па, ру­баш­ки-тра­пе­ции, платья с за­вы­шен­ной та­ли­ей не обой­тись. Осо­бен­но во вто­рой по­ло­ви­не бе­ре­мен­нос­ти. Но меш­ко­ва­тые сви­те­ра и коф­ты боль­ше­го, чем не­об­хо­ди­мо, раз­ме­ра, бес­фор­мен­ные ба­ла­хо­ны – это на край­ний слу­чай. Жен­щи­на, жду­щая ре­бен­ка, долж­на быть кра­си­ва.

Мно­го гу­лять, хо­дить в ки­но, на вы­став­ки, кон­цер­ты. По­это­му хоть од­на вещь для па­рад­но­го вы­хо­да в гар­де­робе не­об­хо­ди­ма.

Выбирайте толь­ко на­ту­раль­ные тка­ни, мяг­кие и удоб­ные. Ко­жа мно­гих бе­ре­мен­ных ста­но­вит­ся чувст­ви­тель­ной. Син­те­ти­ка мо­жет вы­звать раз­дра­же­ния и не­при­ят­ные ощу­ще­ния. Важ­но, что­бы воз­дух сво­бод­но цир­ку­ли­ро­вал, что в син­те­ти­чес­кой одеж­де по­прос­ту не­воз­мож­но.

Де­ло в том, что в ор­га­низ­ме бу­ду­щей ма­мы уве­ли­чи­ва­ет­ся ско­рость об­ме­на ве­ществ, со­от­вет­ст­вен­но и тер­мо­ре­гу­ля­ция. По­это­му тка­ни долж­ны быть лег­ки­ми, ды­ша­щи­ми, хо­ро­шо впи­ты­ва­ю­щи­ми пот. То есть ос­нов­ная за­да­ча одеж­ды для бу­ду­щих мам – предох­ра­нять от пе­ре­ох­лаж­де­ния зи­мой и пе­ре­гре­ва­ния ле­том.

Дис­ком­форт бе­ре­мен­ным иног­да до­став­ля­ют и обыч­ные швы. Их жен­щи­ны на­чи­на­ют ост­ро ощу­щать. По­это­му осо­бен­ность одеж­ды для бе­ре­мен­ных – в плос­ких и ка­чест­вен­но об­ра­бо­тан­ных швах. Если же на­ря­ды под­би­ра­ют­ся не в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных ма­га­зи­нах, то сле­ду­ет об­ра­тить вни­ма­ние на ми­ни­маль­ное ко­ли­чест­во швов.

Ес­тест­вен­но для на­лив­шей­ся гру­ди при­выч­ный бюст­галь­тер бу­дет ту­го­ват. Ниж­нее белье в этот пе­ри­од ни в ко­ем слу­чае не долж­но быть уз­ким, а тем бо­лее на­ти­рать. Бюст­галь­те­ры на кос­точ­ках не под­хо­дят, так как они не предо­став­ля­ют не­об­хо­ди­мых под­держ­ки и удобст­ва, мо­гут на­ру­шать при­ток мо­ло­ка.

К 20-й не­де­ле, иног­да рань­ше, гру­ди ста­но­вят­ся чувст­ви­тель­ны­ми, уве­ли­чи­ва­ют­ся в раз­ме­ре. К это­му вре­ме­ни важ­но по­до­брать удоб­ный бюст­галь­тер.

Луч­ше если у не­го бу­дут ре­гу­ли­ру­е­мая дли­на и за­стеж­ка, ши­ро­кие бре­те­ли, что­бы уве­ли­чи­ва­ю­щий­ся вес гру­ди не да­вил на пле­чи, так как это мо­жет вы­звать бо­ли в спи­не. Бюст­галь­тер дол­жен хо­ро­шо под­дер­жи­вать, про­пус­кать воз­дух и обес­пе­чи­вать тер­мо­ре­гу­ля­цию.

Же­ла­тель­но вы­би­рать из на­ту­раль­ных тка­ней – хлоп­ка или льна. Бюст­галь­те­ры из син­те­ти­чес­ких тка­ней мо­гут спро­во­ци­ро­вать тре­щи­ны сос­ков, ма­те­ри­ал, из ко­то­ро­го сде­лан бюст­галь­тер, дол­жен быть еще и мяг­ким, что­бы не вы­зы­вать раз­дра­же­ния мо­лоч­ной же­ле­зы.

Если мо­лоч­ные же­ле­зы сла­бые и не удер­жи­ва­ют мо­ло­зи­во, то, как пра­ви­ло, пос­ле 36 не­дель сто­ит оде­вать спе­ци­аль­ный бюст­галь­тер для корм­ле­ния, а в ча­шеч­ки вкла­ды­вать сал­фет­ки-сбор­ни­ки. Ко­неч­но, мож­но и сра­зу ку­пить спе­ци­аль­ные бюст­галь­те­ры для бе­ре­мен­нос­ти и груд­но­го корм­ле­ния или мо­де­ли с за­стеж­кой спе­ре­ди.

Тру­си­ки вы­би­рай­те сво­бод­ные, луч­ше из на­ту­раль­ных ма­те­ри­а­лов. От син­те­ти­ки мо­гут по­явить­ся кож­ный зуд, раз­дра­же­ние. Если у жен­щи­ны мо­лоч­ни­ца, дис­бак­те­ри­оз, ал­лер­гия, то син­те­ти­чес­кий ма­те­ри­ал к то­му же на­ру­ша­ет ды­ха­ние ко­жи, так как и сам пло­хо ды­шит.

Тру­си­ки для бе­ре­мен­ных шьют со спе­ци­аль­ны­ми встав­ка­ми, ко­то­рые фик­си­ру­ют­ся на жи­во­те. Если пред­по­чи­та­е­те обыч­ные, то ре­зин­ка не долж­на да­вить на жи­вот.

Же­ла­тель­но вы­би­рать спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ное элас­тич­ное белье, в слу­чае, ког­да бу­ду­щая ма­ма за­ни­ма­ет­ся пла­ва­ни­ем, сто­ит при­о­брес­ти спе­ци­аль­ный ку­паль­ник для бе­ре­мен­ных. Он скон­ст­ру­и­ро­ван та­ким об­ра­зом, что ткань не да­вит на жи­вот, а мяг­ко под­дер­жи­ва­ет его. Ос­нов­ное пра­ви­ло: одеж­да, ко­то­рую но­сит бе­ре­мен­ная, не долж­на ре­зать, жать, стя­ги­вать.

К се­ре­ди­не бе­ре­мен­нос­ти плод уве­ли­чи­ва­ет­ся, и мат­ка на­чи­на­ет да­вить на пе­ред­нюю брюш­ную стен­ку. С это­го вре­ме­ни бе­ре­мен­ной ре­ко­мен­ду­ют но­сить бан­даж, что­бы предох­ра­нить мыш­цы от чрез­мер­но­го рас­тя­же­ния.

Бан­даж со­дейст­ву­ет пра­виль­но­му по­ло­же­нию пло­да, умень­ша­ет по­яв­ле­ние рас­тя­жек. Жен­щи­нам, ро­див­шим не­сколь­ких де­тей, без по­яса или бан­да­жа не обой­тись, так как при пов­тор­ной бе­ре­мен­нос­ти брюш­ная стен­ка рас­тя­ги­ва­ет­ся. Ну и, ко­неч­но, если жен­щи­на но­сит двой­ню, трой­ню, бан­даж не­за­ме­ним.

Обыч­но их де­ла­ют из мяг­ких рас­тя­ги­ва­ю­щих­ся тка­ней. При нор­маль­но про­те­ка­ю­щей бе­ре­мен­нос­ти бан­даж ре­ко­мен­ду­ет­ся с 24 - 28 не­дель. Он не дол­жен быть ту­гим и вы­со­ким.

На­де­ва­ет­ся ле­жа, что­бы не сдав­ли­вал жи­вот, а как бы его под­дер­жи­вал. На ночь его нуж­но сни­мать. Если бан­даж на­дет пра­виль­но, жен­щи­на чувст­ву­ет се­бя в нем луч­ше, чем без не­го.

Оза­бо­тить­ся сме­ной гар­де­роба сле­ду­ет уже с чет­вер­то­го ме­ся­ца бе­ре­мен­нос­ти. Ведь пра­виль­но по­до­бран­ная одеж­да спо­собст­ву­ет и нор­маль­но­му про­те­ка­нию бе­ре­мен­нос­ти, а зна­чит и са­мо­чувст­вию ре­бен­ка.

Ни в ко­ем слу­чае не­льзя пе­ре­тя­ги­вать жи­вот и та­лию. Это мо­жет при­вес­ти к на­ру­ше­нию рит­ма ды­ха­ния, вы­звать тош­но­ту и го­ло­во­кру­же­ние. Так­же не сто­ит но­сить нос­ки, голь­фы или чул­ки, ре­зин­ки ко­то­рых силь­но сдав­ли­ва­ют кро­ве­нос­ные со­су­ды ног, этим мож­но спро­во­ци­ро­вать на­ру­ше­ние кро­во­об­ра­ще­ния, вы­звать отеч­ность. При не­об­хо­ди­мос­ти врач по­ре­ко­мен­ду­ет ан­ти­ва­ри­коз­ные ком­прес­си­он­ные кол­гот­ки, чул­ки и голь­фы.

Спе­ци­аль­ной обуви нет, но и ще­го­лять на шпиль­ках не сто­ит. Если каб­лук вы­ше пя­ти сан­ти­мет­ров, это чре­ва­то бо­ля­ми в спи­не, так как центр тя­жес­ти при хож­де­нии на каб­лу­ках сме­ща­ет­ся, ос­лож­няя на­груз­ку на по­зво­ноч­ник.

При бе­ре­мен­нос­ти оп­ти­маль­ны ана­то­ми­чес­кая стель­ка, хо­ро­шая воз­ду­хоп­ро­ни­ца­е­мость или спе­ци­аль­ная ан­ти­бак­те­ри­аль­ная про­пит­ка. Если го­во­рить о фа­со­не, то пред­по­чти­тель­нее обувь на не­боль­шой плат­фор­ме или тан­кет­ке, с не­скольз­кой по­дош­вой. В та­кой обу­ви мень­ше ус­та­ют но­ги.

С уве­ли­че­ни­ем жи­во­та ме­ня­ет­ся по­ход­ка. Осо­бен­но это за­мет­но к кон­цу бе­ре­мен­нос­ти, ког­да жен­щи­на, что­бы луч­ше со­хра­нить рав­но­ве­сие, не­сколь­ко про­ги­ба­ет спи­ну, как бы от­ки­ды­вая на­зад го­ло­ву и верх­нюю часть ту­ло­ви­ща. Же­ла­тель­но, что­бы обувь бе­ре­мен­ные под­би­ра­ли се­бе из на­ту­раль­но­го мяг­ко­го ма­те­ри­а­ла.

Сле­ду­ет иметь в ви­ду, что раз­мер обу­ви мо­жет уве­ли­чить­ся под воз­дейст­ви­ем ре­лак­си­на – гор­мо­на, рас­слаб­ля­ю­ще­го связ­ки и го­то­вя­ще­го таз к ро­дам. В этот пе­ри­од, как пра­ви­ло, туф­ли тре­бу­ют­ся на раз­мер боль­ше.

Чем бли­же к ро­дам, тем труд­нее на­ги­бать­ся. По­это­му луч­ше но­сить обувь без шнур­ков, ко­то­рую лег­ко сни­мать и на­де­вать.

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