Как одеваться беременным - чтобы не навредить ребёнку?
Плоду действительно необходим комфорт, а маме хочется быть красивой...
Плоду действительно необходим комфорт, а мама – продукт общества, моды. Если есть магазины, значит, есть и индустрия, в ней работают дизайнеры. Ведь современные беременные продолжают занятия спортом, нередко выходят в свет, некоторые работают чуть не до последних дней, проводят встречи. С учетом этого модельеры предлагают фасоны разных стилей.
Если есть магазины, значит, есть и индустрия, в ней работают дизайнеры. Ведь современные беременные продолжают занятия спортом, нередко выходят в свет, некоторые работают чуть не до последних дней, проводят встречи. С учетом этого модельеры предлагают фасоны разных стилей.В правильных моделях для беременных предусмотрены специальные вытачки, пояски, застежки, которые учитывают изменение объема. Это так называемая одежда на вырост. Ее носят в период, когда обычное платье, юбка становятся тесноваты.
В одежде для беременных должны гармонично сочетаться удобство и практичность. Покрой, который учитывает анатомические особенности.
Причем это не означает, что одежда должна быть свободной. Сегодня женщины чаще предпочитают силуэт, подчеркивающий округлившиеся формы. Как правило, молодые делают выбор в пользу юбок стрейч и брюк на резинке с заниженной талией. Кстати, есть специальные юбки и брюки для беременных.
Для них характерна фиксирующая вставка, которая может растягиваться по мере того, как растет живот. Удобны и специальные комбинезоны. Они хорошо держатся, не давят на живот и не сползают. Но при выборе одежды необходимо учитывать такую особенность беременности, как усиленное мочеиспускание, поэтому одежда должна легко сниматься и не иметь слишком много застежек.
Свободные наряды также актуальны. Тут дело вкуса и предпочтений. Конечно, без топа, рубашки-трапеции, платья с завышенной талией не обойтись. Особенно во второй половине беременности. Но мешковатые свитера и кофты большего, чем необходимо, размера, бесформенные балахоны – это на крайний случай. Женщина, ждущая ребенка, должна быть красива.
Много гулять, ходить в кино, на выставки, концерты. Поэтому хоть одна вещь для парадного выхода в гардеробе необходима.
Выбирайте только натуральные ткани, мягкие и удобные. Кожа многих беременных становится чувствительной. Синтетика может вызвать раздражения и неприятные ощущения. Важно, чтобы воздух свободно циркулировал, что в синтетической одежде попросту невозможно.
Дело в том, что в организме будущей мамы увеличивается скорость обмена веществ, соответственно и терморегуляция. Поэтому ткани должны быть легкими, дышащими, хорошо впитывающими пот. То есть основная задача одежды для будущих мам – предохранять от переохлаждения зимой и перегревания летом.
Дискомфорт беременным иногда доставляют и обычные швы. Их женщины начинают остро ощущать. Поэтому особенность одежды для беременных – в плоских и качественно обработанных швах. Если же наряды подбираются не в специализированных магазинах, то следует обратить внимание на минимальное количество швов.
Естественно для налившейся груди привычный бюстгальтер будет туговат. Нижнее белье в этот период ни в коем случае не должно быть узким, а тем более натирать. Бюстгальтеры на косточках не подходят, так как они не предоставляют необходимых поддержки и удобства, могут нарушать приток молока.
К 20-й неделе, иногда раньше, груди становятся чувствительными, увеличиваются в размере. К этому времени важно подобрать удобный бюстгальтер.
Лучше если у него будут регулируемая длина и застежка, широкие бретели, чтобы увеличивающийся вес груди не давил на плечи, так как это может вызвать боли в спине. Бюстгальтер должен хорошо поддерживать, пропускать воздух и обеспечивать терморегуляцию.
Желательно выбирать из натуральных тканей – хлопка или льна. Бюстгальтеры из синтетических тканей могут спровоцировать трещины сосков, материал, из которого сделан бюстгальтер, должен быть еще и мягким, чтобы не вызывать раздражения молочной железы.
Если молочные железы слабые и не удерживают молозиво, то, как правило, после 36 недель стоит одевать специальный бюстгальтер для кормления, а в чашечки вкладывать салфетки-сборники. Конечно, можно и сразу купить специальные бюстгальтеры для беременности и грудного кормления или модели с застежкой спереди.
Трусики выбирайте свободные, лучше из натуральных материалов. От синтетики могут появиться кожный зуд, раздражение. Если у женщины молочница, дисбактериоз, аллергия, то синтетический материал к тому же нарушает дыхание кожи, так как и сам плохо дышит.
Трусики для беременных шьют со специальными вставками, которые фиксируются на животе. Если предпочитаете обычные, то резинка не должна давить на живот.
Желательно выбирать специализированное эластичное белье, в случае, когда будущая мама занимается плаванием, стоит приобрести специальный купальник для беременных. Он сконструирован таким образом, что ткань не давит на живот, а мягко поддерживает его. Основное правило: одежда, которую носит беременная, не должна резать, жать, стягивать.
К середине беременности плод увеличивается, и матка начинает давить на переднюю брюшную стенку. С этого времени беременной рекомендуют носить бандаж, чтобы предохранить мышцы от чрезмерного растяжения.
Бандаж содействует правильному положению плода, уменьшает появление растяжек. Женщинам, родившим нескольких детей, без пояса или бандажа не обойтись, так как при повторной беременности брюшная стенка растягивается. Ну и, конечно, если женщина носит двойню, тройню, бандаж незаменим.
Обычно их делают из мягких растягивающихся тканей. При нормально протекающей беременности бандаж рекомендуется с 24 - 28 недель. Он не должен быть тугим и высоким.
Надевается лежа, чтобы не сдавливал живот, а как бы его поддерживал. На ночь его нужно снимать. Если бандаж надет правильно, женщина чувствует себя в нем лучше, чем без него.
Озаботиться сменой гардероба следует уже с четвертого месяца беременности. Ведь правильно подобранная одежда способствует и нормальному протеканию беременности, а значит и самочувствию ребенка.
Ни в коем случае нельзя перетягивать живот и талию. Это может привести к нарушению ритма дыхания, вызвать тошноту и головокружение. Также не стоит носить носки, гольфы или чулки, резинки которых сильно сдавливают кровеносные сосуды ног, этим можно спровоцировать нарушение кровообращения, вызвать отечность. При необходимости врач порекомендует антиварикозные компрессионные колготки, чулки и гольфы.
Специальной обуви нет, но и щеголять на шпильках не стоит. Если каблук выше пяти сантиметров, это чревато болями в спине, так как центр тяжести при хождении на каблуках смещается, осложняя нагрузку на позвоночник.
При беременности оптимальны анатомическая стелька, хорошая воздухопроницаемость или специальная антибактериальная пропитка. Если говорить о фасоне, то предпочтительнее обувь на небольшой платформе или танкетке, с нескользкой подошвой. В такой обуви меньше устают ноги.
С увеличением живота меняется походка. Особенно это заметно к концу беременности, когда женщина, чтобы лучше сохранить равновесие, несколько прогибает спину, как бы откидывая назад голову и верхнюю часть туловища. Желательно, чтобы обувь беременные подбирали себе из натурального мягкого материала.
Следует иметь в виду, что размер обуви может увеличиться под воздействием релаксина – гормона, расслабляющего связки и готовящего таз к родам. В этот период, как правило, туфли требуются на размер больше.
Чем ближе к родам, тем труднее нагибаться. Поэтому лучше носить обувь без шнурков, которую легко снимать и надевать.