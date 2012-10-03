Беларусь не планирует переводить часы на зимнее время

В Беларуси пока не планируется переводить часы на зимнее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам начальник отдела радиоэлектронных измерений Белорусского государственного института метрологии Александр Галыго.

«Институт не получал поручений рассмотреть вопрос о переходе на зимнее время. Подготовка подобных решений находится в компетенции Межотраслевой комиссии по времени, частоте и определению параметров вращения Земли, в которую входят представители различных министерств и ведомств», - подчеркнул А.Галыго.

Напомним, что Беларусь вслед за Россией приняла решение не переходить больше на зимнее время, начиная с осени 2011 года, оставив на своей территории летнее время. Таким образом, время в Беларуси, которая находится в одном часовом поясе с Украиной, Литвой и рядом других стран, с ноября по март отличается от времени в этих странах на один час.