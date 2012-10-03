Сигареты вызывают диабет

Обнаружена связь курения с повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа.

Корейские ученые изучили данные о 1,2 млн. граждан и пришли к выводу, что вероятность заболеть диабетом повышается с каждой выкуренной сигаретой. Так, у мужчин, которые выкуривают по 20 сигарет в день, этот риск выше на 55%. У женщин, выкуривающих до 9 сигарет в день, риск развития диабета выше на 30%. Эти цифры сохраняются после учета других факторов риска.

Результаты этого исследования согласуются с выводами ученых из США, которые ранее пришли к выводу, что курильщики с 30-летним стажем болеют диабетом на 42% чаще. Врачи полагают, что развитие диабета у курильщиков связано с хроническим воспалением в организме. Это воспаление делает ткани резистентными к действию гормона инсулина, который регулирует уровень сахара в крови. Со временем резистентность рискует перерасти в диабет 2-го типа.

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