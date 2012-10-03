Магнитные бури в октябре
09:44, 03 октября 2012Зарубежные новости
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Что делать, чтобы облегчить свое состояние?
Второй месяц осени обещает 11 магнитных бурь. Метеочувствительным людям рекомендуется обратить внимание на свое самочувствие 3-5 октября, а также 9, 10, 15-17, 21, 22 и 25 октября.
Отметим, чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь, необходимо укреплять центральную, вегетативную нервную и сердечно-сосудистую систему. Кроме этого, нужно отказаться от употребления крепких алкогольных напитков и ограничиться в курении. Также в эти дни рекомендуется снизить физическую нагрузку, включить в рацион растительную пищу, кисломолочные продукты, нежирное мясо.
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