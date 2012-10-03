Как обмануть чувство голода

Четыре совета, которые помогут избавиться от приступов голода.

Итак, если аппетит одолевает так, что терпеть больше нет сил, сделайте себе бутерброд из небольшого кусочка черного хлеба с очень спелым бананом. Клетчатка, содержащаяся в черном хлебе, дает на время занятие вашему желудку, а очень сладкий банан повысит уровень глюкозы в крови. Вам сразу станет легче и сытнее.

Введите в свой рацион супы, особенно сваренные на овощном бульоне или на нежирном мясном. Вы насытитесь быстрее и больше, чем, если бы обедали без супа.

При очень сильном желании объесться, в качестве перекуса очень хорошо использовать вареное яйцо или кусок нежирного сыра с зеленым чаем. Они дадут долгое ощущение сытости на пару часов.

Выпевайте стакан, а лучше и два чистой воды за 20 минут перед каждым приемом пищи. Часто голод это просто желание выпить воды. Факт – после двух стаканов воды вы съедите намного меньше пищи и ее понадобиться намного меньше для насыщения, так как желудок будет уже наполнен.

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