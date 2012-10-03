Как обмануть чувство голода
Выпевайте стакан чистой воды за 20 минут до еды
Четыре совета, которые помогут избавиться от приступов голода.
Итак, если аппетит одолевает так, что терпеть больше нет сил, сделайте себе бутерброд из небольшого кусочка черного хлеба с очень спелым бананом. Клетчатка, содержащаяся в черном хлебе, дает на время занятие вашему желудку, а очень сладкий банан повысит уровень глюкозы в крови. Вам сразу станет легче и сытнее.
Введите в свой рацион супы, особенно сваренные на овощном бульоне или на нежирном мясном. Вы насытитесь быстрее и больше, чем, если бы обедали без супа.
При очень сильном желании объесться, в качестве перекуса очень хорошо использовать вареное яйцо или кусок нежирного сыра с зеленым чаем. Они дадут долгое ощущение сытости на пару часов.
Выпевайте стакан, а лучше и два чистой воды за 20 минут перед каждым приемом пищи. Часто голод это просто желание выпить воды. Факт – после двух стаканов воды вы съедите намного меньше пищи и ее понадобиться намного меньше для насыщения, так как желудок будет уже наполнен.