Пластиковая посуда опасна для здоровья

Британские ученые пришли к выводу, что опасной для здоровья может не только еда, но и ее упаковка. Так, при производстве пластиковых бутылок для минералки используются материалы, которые могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе рака.

Жертвами бутылок-убийц чаще становятся мужчины – на первом месте среди отмеченных исследователями болезней оказался рак простаты.

Самое страшное в открытии британских исследователей – это заключением о том, что воздействие ядовитой упаковки может начаться еще в утробном состоянии. Если беременная женщина пила воду из бутылок, в состав которых входил, например, бисфенол А, то вероятность того, что впоследствии у ее сына разовьется рак простаты, будет достаточно велика.

Британцы провели множество экспериментов на беременных самках мышей – им вводились различные дозы бисфенола А. Результат оказался пугающим – у всех мышат (самцов) были обнаружены патологические изменения простаты.

Пока бизнесмены игнорируют доводы ученых. По приблизительным подсчетам, в мире в год производится около 2,8 млн тонн бисфенола, используемого для изготовления пищевых упаковок. Причем до недавнего времени по всему миру в ядовитых бутылочках и детское питание. А между тем, число людей, заболевших раком простаты, продолжает расти, причем цифра заболевших увеличивается угрожающими темпами. В той же Великобритании, по последним данным, среднее число заболевших раком простаты в год составляет 27 тысяч человек, а умирает ежегодно около 10 тысяч.

Поэтому если и вы брали на барбекю одноразовую посуду или пили напитки из автоматов, вы употребляли отраву. Экологические и токсикологические службы призывают людей воздержаться от использования такой посуды, в то время как производители пищевого пластика считают миллионы от прибыли.

Установлено, что в Украине рынок посуды из пластика расширяется с каждым годом в геометрической прогрессии. Объем продаж одноразовой тары составляет свыше $30 миллионов. Исследователи провели опыт. В пластиковый стакан была налита водка. Спустя несколько минут ученые проверили состав содержимого. В стакане была уже не водка, а химический раствор, который вреден для организма. Европейские страны уже давно начали отказываться от пластика для изготовления посуды. К тому же он не только наносит вред здоровью, но и разлагается в земле около сотни лет. Именно по этой причине в развитых странах пластик заменяют бумагой.

Отказавшись от пластиковой посуды, диетологи советуют поправить здоровье придерживаясь правильного рациона.

Юлия Мартыненко