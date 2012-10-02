В Гонконге при столкновении двух паромов погибли 36 чел.

В результате столкновения двух пассажирских паромов в акватории Гонконга в ночь на вторник погибли по меньшей мере 36 человек.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей местных властей, данные носят предварительный характер и число жертв может увеличиться.

На борту парома находились порядка 120 человек - сотрудники компании "Гонконг электрик" (The Honkong Electric Company, Ltd.), отправившиеся на корпоративный отдых с семьями. Они направлялись в гавань Виктории на шоу фейерверков по случаю Праздника середины осени.

После столкновения с пассажирским судном у острова Ламма паром затонул в течение нескольких минут. Судно получило незначительные повреждения и осталось на плаву. Причины столкновения, повлекшего человеческие жертвы, пока не установлены. Полиция ведет расследование.

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