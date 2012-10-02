Как можно похудеть на гречке

«Сидя» на гречневой диете, вам не придется голодать. Одновременно она поможет организму очиститься. Популярность гречневой диеты объясняется простотой ее применения и возможностью получить быстрый результат – всего за неделю можно похудеть до 10 кг!

Гречневая диета рассчитана на одну неделю, в течении которой основным блюдом в меню будет запаренная гречневая крупа. Нужно взять стакан крупы и залить двумя стаканами кипятка. Обратите внимание! Не нужно варить, просто залейте и оставьте на 12 часов запариваться, прикрыв для сохранения тепла полотенцем.

В полученную кашу нельзя добавлять соль и сахар, специи, масла. Запомните – только одна часть крупы и две кипяченой воды. Основное блюдо готово.

Запивать гречневую безвкусность можно 1 литром кефира 1% жирности и водой. Или можно приготовить такой сладкий напиток: в стакан теплой воды добавить 1 ложку меда и хорошенько размешать.

Можно есть совсем немного фруктов, за исключением винограда и бананов. Например, одного яблока в день будет вполне достаточно. Первый раз есть можно через 4 часа после пробуждения, а последний – не позднее 18:00. После прохождения недельного курса похудения обязательно сделайте паузу не менее одного месяца для восстановления минерально-витаминного баланса, а затем гречневую диету можно повторить.

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