Как похудеть с помощью чая
15:54, 01 октября 2012Зарубежные новости
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Регулярно употребляя черные сорта
Регялярно употребляя черный чай, можно избавиться от лишних килограммов. Ученые рассказали, какой именно чай способствует похудению.
Черный чай поможет вернуть стройность. Главное, не добавлять в него молоко, иначе полезные свойства напитка сводятся на нет, пишет The Telegraph.
В черном чае содержатся теафлавин и теарубигин, которые препятствуют всасыванию жира кишечником, а также нормализуют уровень холестерина в крови. В молоке же содержатся протеины, которые нейтрализуют свойство чая снижать вес.
Данные получены представителями индийской Исследовательской ассоциации чая.
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