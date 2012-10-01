Как похудеть с помощью чая

Регялярно употребляя черный чай, можно избавиться от лишних килограммов. Ученые рассказали, какой именно чай способствует похудению.

Черный чай поможет вернуть стройность. Главное, не добавлять в него молоко, иначе полезные свойства напитка сводятся на нет, пишет The Telegraph.

В черном чае содержатся теафлавин и теарубигин, которые препятствуют всасыванию жира кишечником, а также нормализуют уровень холестерина в крови. В молоке же содержатся протеины, которые нейтрализуют свойство чая снижать вес.

Данные получены представителями индийской Исследовательской ассоциации чая.

korzonews.info