В Великобритании можно будет жениться в любое время суток

В Великобритании с 1 октября можно будет жениться и заключать гражданские союзы в любое время суток.

Как передает Lenta.ru со ссылкой на The Sunday Times, таким образом, правительство страны отменило запрет на заключения брака с 6 часов вечера до 8 утра, действовавший на протяжении 176 лет. Запрет жениться ночью был введен в 1836 году для борьбы с тайными свадьбами. Отмена закона призвана дать гражданам больше выбора и сократить очереди к алтарю.

При этом церкви и другие религиозные организации останутся вправе заключать браки только в традиционное время - с 8 утра до 6 вечера. Все гражданские организации, как ожидается, должны будут женить всех желающих круглые сутки.

В числе первых отменой запрета воспользовалась Блэкпульская башня.

«Мы очень рады этому изменению в законе, ведь это значит, что теперь мы можем предлагать свадьбы наверху легендарной Блэкпульской башни на рассвете, на закате и даже в полночь», - заявила главный менеджер достопримечательности Кейт Шейн.

Ночные бракосочетания популярны в Лас-Вегасе, однако нередко они заканчиваются скорым разводом, отмечает The Sunday Times.

lenta.ru