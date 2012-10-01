Как продлить молодость

Вы, наверное, не раз замечали, что некоторые женщины с годами как будто не стареют. И морщин нет, и кожа гладкая, и улыбаются так часто, будто бы у них все в жизни замечательно. Интересно, в чем же кроется секрет их молодости?

Совет 1. Правильное пищеварение

Старайтесь следить за своим питанием. Ведь кишечник работает как часы. Чтобы кишечник был здоров, обратите внимание на пищу, которую вы употребляете. Ешьте больше овощей и фруктов, салаты и каши, пейте чистую воду, а также хорошим средством для красоты кожи является чай из ромашки по утрам.

Совет 2. Здоровый сон

Здоровым сном считает тот сон, который длится не менее восьми часов в сутки. Чтобы хорошо выспаться, старайтесь ложиться спать в одно и то же время, которое будет подходить для вас. Не зря недосыпание считают одним из самых злейших врагов для кожи и волос. Следите и за тем, как вы спите. Помещение перед сном лучше проветривать, а спать рекомендуется на ортопедическом матрасе и подушке.

Совет 3. Свежий воздух – залог красоты

Следите, чтобы форточки в доме и на работе всегда были открыты. Если вы целый день работаете в помещении, пройдитесь пешком хотя бы пару остановок. Старайтесь по выходным устраивать себе длительные прогулки на свежем воздухе.

Совет 5. Витамины

Употребляйте как можно больше овощей, фруктов, зелени и разнообразных компотов из сухофруктов. Регулярно пейте кисловатый настой шиповника и ешьте овсяную кашу с добавлением кураги и изюма.

Совет 6. Внутренний настрой

Чтобы сохранить молодость подольше, очень важно, каков будет ваш внутренний настрой. Избегайте негативных эмоций и нервозных ситуаций.

Совет 7. Шея и руки – визитная карточка женщины

Очень часто мы забываем о таких важных частях тела, как шея руки и зона декольте. Поэтому, чтобы они всегда выглядели красиво и молодо, ухаживайте за ними различными косметическими средствами и балуйте их спа-процедурами.

korzonews.info