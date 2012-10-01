Найдена новая причина разводов
09:44, 01 октября 2012Зарубежные новости
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Разделение домашних обязанностей
Разделение домашних обязанностей в семье повышает риск развода на 50%. К такому неожиданному выводу пришли норвежские ученые.
Проведенное исследование показало, что чаще всего распадаются семьи, в которых мужчины выполняют большую часть работы по дому. А самые крепкие браки – в семьях, где львиная доля домашней работы лежит на женщинах.
Авторы исследования объясняют, что в современном обществе женщины, как и мужчины, имеют возможность получить высокий уровень образования и высокооплачиваемую работу. Поскольку в финансовом плане жены менее зависимы от мужей, то им легче развестись.
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