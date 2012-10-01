Найдена новая причина разводов

Разделение домашних обязанностей в семье повышает риск развода на 50%. К такому неожиданному выводу пришли норвежские ученые.

Проведенное исследование показало, что чаще всего распадаются семьи, в которых мужчины выполняют большую часть работы по дому. А самые крепкие браки – в семьях, где львиная доля домашней работы лежит на женщинах.

Авторы исследования объясняют, что в современном обществе женщины, как и мужчины, имеют возможность получить высокий уровень образования и высокооплачиваемую работу. Поскольку в финансовом плане жены менее зависимы от мужей, то им легче развестись.

likar.info