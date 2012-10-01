7 вещей, которые вы не знали о кофе

У вас с утра вялое настроение, а впереди загруженный делами рабочий день, выход прост – чашечка кофе! Однако не все так уж однозначно с этим напитком. Есть факты, которые удивят вас.

1. Подтверждено исследованиями, что кофеин увеличивает спортивную силу и выносливость. Он оказывает влияние на обмен мышцах. Также кофеин помогает сжигать жир, что также способствует формированию правильной структуры мышц.

2. Кофеин легко проникает в мозг и положительно влияет на многие виды нейронов (клетки мозга). Исследования, что кофеин повышает психическое внимание и концентрацию.

3. Потребление кофе может войти привычку. Привыкание к этому напитку снижает уровень его воздействия на ваш организм. Поэтому потребляйте не более 300 граммам кофе в день.

4. Кофе часто рекомендуют в качестве лекарства от головной боли. Механизм влияния кофеина в данном случае не выяснен. По–видимому, дело в воздействии на кровеносные сосуды.

5. Действие кофе на каждый организм – индивидуально. Обычно отношение к нему передается по наследству.

6. Различные сорта кофе содержат разное количество кофеина. Обращайте внимание на этикетку. Удивительно, но некоторые сорта чая содержат большее количество кофеина, нежели традиционный кофе.

7. Крайне редко большое количество кофеина может вызвать смертельный исход.

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