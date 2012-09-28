Самое опасное время для курения
Проанализировали статистику
Сигарета, выкуренная через 30 минут после сна, наносит максимальный ущерб здоровью, обнародуют выводы своего исследования американские ученые из колледжа Пенн. По их мнению, именно эта утренняя сигарета в 2 раза умножает риск развития рака легких, шеи и головы.
Медики проанализировали статистику 7610 курильщиков, из которых 4776 страдали раком легких, а 2835 были здоровы. Ученые выяснили, вероятность заболеть раком была существенно выше (на 79%) у тех испытуемых, кто любил покурить сразу после пробуждения. Причем на риск развития раковой опухоли не так влияло даже общее количество сигарет, выкуренных за целый день, как эта утренняя затяжка. В ходе другого исследования было доказано, у любителей покурить натощак после сна риск развития рака головы и шеи был выше на 59%.