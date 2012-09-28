Один стаканчик йогурта защитит от давления

11:45, 28 сентября 2012
Зарубежные новости
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Повышает гибкость сосудов

Каждый день выпивая небольшую порцию йогурта, человек может снизить на треть риск развития гипертонии, уверяют эксперты. Все дело в кальции, которого очень много в йогурте. Этот элемент повышает гибкость сосудов, поэтому им легче приспособиться к перепадам кровяного давления и в нужный момент расшириться.

Исследователи из Университета Миннесоты проверили рацион 2 тысяч добровольцев, рассказывает Meddaily, ссылаясь на The Telegraph. Выяснилось, испытуемые, потреблявшие йогурта меньше, чаще страдали от высокого давления. Те же, в чьем рационе хотя бы 2% ежедневных калорий приходилось на йогурт, снижали риск гипертонии на 31% за 15 лет. Как подсчитали ученые, 2% калорий составляют как раз 100–граммовый стаканчик йогурта, который необходимо пить каждый день. Кальций необходим мышцам, особенно тем, которые формируют стенки сосудов, подчеркивает член Британской ассоциации диетологов Рик Миллер.

tdmrz.ru

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