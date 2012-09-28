Ароматизированная туалетная бумага ...снижает либидо

Парфюмерная продукция типа: освежителей воздуха, ароматических свечей, косметики, ароматизированных рулонов туалетной бумаги и т.д. может содержать потенциально опасные для нашего здоровья химикаты. Ученые утверждают, что эти химические вещества часто вызывают или усугубляют аллергию, головную боль, астму. Кроме того, исследователи нашли доказательства того, что любая продукция парфюмерии (и духи в том числе) могут снижать сексуальное влечение, рассказывает Daily Mail.

Ученые обратили внимание, что на духи организм часто отвечает кожной аллергией. Молекулы искусственных запахов воспринимаются как раздражитель, в ответ на что запускается иммунная реакция организма. У человека начинается зуд, кожа краснеет, может начать трескаться и приобрести чешуйчатый вид. Причем, как подчеркивает доктор Сюзанна Барон, консультант дерматолога из больницы Кента и Кентербери (Великобритания) статистика случаев контактной аллергической реакции на парфюмерию в последнее время резко возросла, пропорционально росту объема ароматических продуктов. Доктор приводит данные исследования, по которым около 30% потребителей продуктов парфюмерии жаловались на разнообразные негативные реакции организма на духи определенной марки, а также на наличие полной непереносимости некоторых видов парфюмерии. Барон отмечает, наибольший вред организму наносят искусственные ароматизаторы.

newsland.ru