Половина Азербайджана осталась без света
10:36, 28 сентября 2012Зарубежные новости
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Из-за аварии на ТЭС
Баку и несколько районов Азербайджана сегодня рано утром остались без электричества в результате аварии на теплоэлектростанции.
По данным местного канала телеканал ANS, проблемы с энергоснабжением имеются на 40% территории Азербайджана, передает русская служба Би-Би-Си.
Авария предположительно произошла в результате попадания молнии в распределительную подстанцию Мингечаурской теплоэлектростанции.
Возникшее на ТЭС возгорание было быстро ликвидировано, но энергоснабжение все еще не восстановлено, отмечает МЧС республики.
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