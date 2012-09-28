Половина Азербайджана осталась без света

10:36, 28 сентября 2012
Зарубежные новости
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Из-за аварии на ТЭС

Баку и несколько районов Азербайджана сегодня рано утром остались без электричества в результате аварии на теплоэлектростанции.

По данным местного канала телеканал ANS, проблемы с энергоснабжением имеются на 40% территории Азербайджана, передает русская служба Би-Би-Си.

Авария предположительно произошла в результате попадания молнии в распределительную подстанцию Мингечаурской теплоэлектростанции.

Возникшее на ТЭС возгорание было быстро ликвидировано, но энергоснабжение все еще не восстановлено, отмечает МЧС республики.

 

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