Сколько пить воды - чтобы похудеть

Речь идет, конечно, не об алкогольных напитках, а об обычной воде. Ведь всем известно, что без правильного питьевого режима не похудеешь!

Почему все врачи-диетологи настаивают на том, что процесс похудения невозможен без правильного питьевого режима?

Хочется остановится еще на некоторых моментах. При похудении нашему организму необходимо избавляться от шлаков. Для естественного их выведения требуется выпивать достаточно воды. Кроме того, печень выводит излишки жира только с водой.

Врачи настаивают: для того, чтобы вода принесла свою пользу, ее надо пить в чистом виде – не чай, не кофе, а именно воду!

Сколько же жидкости требуется твоему организму, чтобы похудеть? Общепринято, что это должно быть около 2 литров, плюс-минус в зависимости от роста, возраста, веса. Есть две методики подсчета необходимого количества жидкости именно для тебя.

Метод 1

В день ты должна иметь 2-3 мочеиспускания прозрачной уриной. Это звучит слишком просто, но на самом деле, это хороший показатель того, что твой организм получает достаточное количество жидкости для нормального функционирования.

Метод 2

Возьми свой вес и умножь на 0,03. Полученное число – приближенное количество литров жидкости, которое ты должна потреблять в день. Например, при весе в 75 кг тебе потребуется 2.3 литра воды (это 12 стаканов или 8 кружек).

И помни: если ты интенсивно занимаешься спортом, количество жидкости надо увеличить!, пишет edinstvennaya.ua