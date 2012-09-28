Кофе остановит депрессию

Чтобы предотвратить депрессию, необходимо выпивать 2-3 чашки кофе в день. К такому выводу пришли сотрудники Гарвардской школы общественного здоровья.

В 10-летнем исследовании принимали участие 50 тыс. женщин. Анализ показал, что проявления депрессии встречаются на 15-20% реже у людей, которые пьют несколько чашек кофе ежедневно, в сравнении с теми, кто вообще не пьет этот напиток. Однако ученые под руководством Майкла Лукаса не утверждают, что кофеин является антидепрессантом.

Вместе с тем, злоупотребление кофе может вызывать перевозбуждение нервной системы, тахикардию, привести к лишней нервозности.

korzonews.info