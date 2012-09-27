ПРООН реализует в Беларуси проект «Живая вода» по очистке и благоустройству природных водных источников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в рамках реализации программы межконфессиональной миссии «Христианское социальное служение» и представительства ПРООН в Беларуси 26 сентября в деревне Березовичи Бобруйского района и деревне Проща Осиповичского района были открыты благоустроенные источники питьевой воды.

«Основной целью проекта является улучшение доступа населения к чистой питьевой воде, снижение загрязняющих стоков в реки и другие водоемы, а также формирование экологической культуры и вовлечение населения в практическую природоохранную деятельность», - рассказал УНИАН координатор информационной деятельности ПРООН в Беларуси Владислав Хилькевич.

По его словам, к работе по благоустройству родников привлечены территориальные государственные и общественные организации. При церковных приходах созданы инициативные группы, которые на волонтерских началах выполняют работы по очистке прилегающих к источникам территорий и их благоустройству.

«По окончании проекта местные жители будут поддерживать родники и прилегающие территории в чистоте и порядке, а качество родниковой воды будет регулярно контролироваться в специализированных лабораториях», - сказал В.Хилькевич.