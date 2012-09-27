Сухофрукты - незаменимый продукт

Сухофрукты являются обязательной частью здорового рациона питания, убеждены ученые из Университетов Миннесоты и Лидса.

Исследователи доказали, что в высушенных фруктовых плодах сохраняется больше полезных веществ, чем в свежих. За счет высокого содержания калия они помогают нормализовать работу сердца и почек. Кроме того, сухофрукты – источник растворимой клетчатки и способны бороться с симптомами нарушения обмена веществ.

Вместе с тем, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом рекомендуется ограничить употребление сухофруктов.

epochtimes.com.ua