Красное вино поможет похудеть

Содержащееся в красном вине соединение ресвератрол снижает аппетит, выяснили ученые из Норвежского университета. Таким образом, он может сбросить лишний вес.

В ходе эксперимента ученые проверили действие ресвератрола на примере пчел. Оказалось, что насекомые, получавшие это соединение, употребляли ровно столько пищи, сколько было нужно, чтобы пополнить энергию. Обычно пчелы едят больше, отмечают авторы исследования. Кроме того, обнаружено, что ресвератрол снижает потребность в сладкой пище.

По мнению исследователей, ресвератрол может стать инструментом, который позволит правильно выстроить рацион питания – без голоданий или переедания.

likar.info