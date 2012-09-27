Легкий беспорядок поднимает настроение

Многие люди стремятся постоянно создавать вокруг себя абсолютный порядок и негодуют, когда им это не удается сделать. Психологи советуют: смиритесь с тем, что в жизни хаос неизбежен, и вы почувствуете себя счастливее.

Исследования американских психологов доказывают, что когда человек пытается «упорядочить» мир вокруг себя, он хочет самому себе доказать, что он не беспомощен и может контролировать хоть что-то в своей жизни.

Но некоторые ученые утверждают, что стоит только смириться с тем, что беспорядка в жизни не избежать, и вы почувствуете, как меняется ваше восприятие мира. Период хаоса в жизни поможет вам стать мудрее и научиться лучше понимать окружающий мир.

Для каждого человека существует своя степень беспорядка, которая не раздражает его, а, наоборот, помогает в работе и в жизни. Постарайтесь определить эту степень, не стремитесь упорядочить свою жизнь, и вы станете намного счастливее.

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