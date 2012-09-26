Что лучше есть на завтрак чтобы похудеть

Давай разберемся, каким должен быть завтрак человека, желающего похудеть.

Утром ты спешишь на работу и не успеваешь позавтракать? Тогда будь готова к тому, что днем у тебя начнет "сосать под ложечкой", а к вечеру вообще разыграется волчий аппетит. И даже если проблема лишнего веса тебя не беспокоит, и ты можешь позволить себе наедаться на ночь, пренебрегать первой трапезой не стоит.

Во-первых, это может привести к гастриту. Проснувшись, желудок начинает активно "готовиться" к приему пищи и выделяет желудочный сок, содержащий соляную кислоту. За неимением ничего другого она разъедает стенки самого желудка, что может привести к гастриту. Во-вторых, без утренней "заправки" в крови падает уровень глюкозы и клетки начинают голодать. Это чревато головной болью и слабостью.

Кроме этого американские ученые доказали, что у детей, пропускающих завтрак, в три раза чаще возникает кариес зубов. Но самый главный аргумент в пользу сытного завтрака – то, что калории, полученные с утра, расходуются наиболее эффективно, а вот поздний ужин обычно откладывается в виде жира.

Вместе с тем, не стоит пытаться есть по утрам как можно больше. Важно, чтобы завтрак соответствовал твоим индивидуальным вкусам. С утра полезно насытить организм клетчаткой, которой богаты овощи, фрукты, разные каши и хлеб из муки грубого помола. Второй необходимый компонент завтрака – белки. Классический вариант белковой пищи – яйца, молоко, творог и орехи. А завершить завтрак лучше всего зеленым или травяным чаем.

Завтрак для тех, кто хочет похудеть

Легкий завтрак, который избавит тебя от повышенного аппетита во время обеда и переедания, должен состоять из белков и клетчатки. При этом исключи сахар и углеводы, к которым относится выпечка.

На заметку

5 граммов белка

Способствуют медленному повышению уровня сахара в крови и не стимулируют аппетит.

5 граммов клетчатки

Создают иллюзию полного желудка и ощущение сытости из-за медленного усвоения.

Источник белка – ½ стакана обезжиренного молока.

Источник клетчатки – 1 стакан сока или 250 г фруктов и ломтик хлеба из муки грубого помола.

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