Маски из мякоти тыквы
Уход - с головы до ног
Тыква - это не только золотой символ осени но и необычайно витаминизированный продукт. Маски из тыквы можно делать буквально для всего, с головы до ног. Здорово то, что рецепты удивительно простые, но эффективные - улучшения ты заметишь сразу!
Увлажняющая маска для лица из тыквы
- взять 200 г сырой тыквы, 4 столовые ложки нежирного йогурта и 4 столовые ложки мёда;
- измельчить все ингредиенты в блендере, нанести на лицо на 10 минут.
Делать маску еженедельно. Для кожи любого типа, кроме лиц с сосудистыми "звездочками".
Маска для лица из тыквы от отеков
- натереть сырую мякоть тыквы, поместить ее между двумя слоями марли и нанести на лицо;
- через 20 минут снять остатки маски, и ополоснуть лицо прохладной водой.
Подходит для кожи любого типа.
Питательная маска из тыквы для жирной кожи
- в кашицу из 3 столовых ложек вареной тыквы добавьте яичный желток и чайную ложку меда;
- нанесите маску на лицо теплой на 10-15 минут, а затем смойте холодной водой.
Чтобы избавиться от угрей, сузить поры и устранить жирный блеск на лбу и крыльях носа, полезно протирать лицо кусочком тыквы.
Маска из тыквы для сухой кожи
- 2 столовых ложки вареной тыквы хорошо взбейте и смешайте с 1 столовой ложкой оливкового или другого растительного масла;
- нанесите маску на лицо на 20 минут, потом смойте прохладной водой.
Тонизирующая маска из тыквы для всех типов кожи
- нужно натереть тыкву и отжать из нее сок;
- соком пропитывают тонкий слой ваты, кашицу наносят на марлевую салфетку или непосредственно на лицо;
- маску наносят на лицо на 15-20 минут, затем снимают и умываются прохладной водой.
Делают эту процедуру 2-3 раза в неделю. Продолжительность курса 15-20 масок. Желательно чередовать маски из сока тыквы и из кашицы.
Маска из тыквы для сухой увядающей кожи
- отварите в молоке несколько кусочков очищенной тыквы до состояния густой кашицы;
- 1 столовую ложку такой кашицы смешайте с 1 яичным желтком, с 1 чайной ложкой меда и добавьте немного молока;
- смажьте полученной смесью лицо, и оставьте на 15 минут, по истечении которых смойте теплой кипяченой водой.
Маска из тыквы для чувствительной кожи
- cмешайте 1/3 стакана тыквенного сока с 3 столовыми ложками овсяной муки, добавьте 1 яичный желток и 1 столовую ложку меда;
- все компоненты тщательно перемешайте, а затем взбейте с помощью миксера;
- нанесите маску на предварительно очищенную кожу на 15 минут, после чего смойте теплой водой.
Маски для волос из тыквы
- возьмите тыквенные семечки, хорошо промойте их, очистите от кожуры и разотрите до образования кашицы;
- полученную массу переложите в стеклянную посуду и добавьте охлажденную кипяченую воду в соотношении 1:10;
- все тщательно перемешайте до получения однородной массы и плотно накройте крышкой;
- перед мытьем головы протрите тыквенной эмульсией кожу головы и пряди волос, сверху повяжите хлопчатобумажную косынку или полотенце;
- через 20-30 минут вымойте волосы мягким шампунем для вашего типа волос и ополосните их подкисленной водой (1 чайная ложка уксуса или лимонной кислоты на тазик воды).
Маска из тыквы для губ
- смешайте 1/4 стакана сока тыквы с 1 чайной ложкой творога, чтобы получилась однородная кашица;
- нанесите смесь на губы на 5 минут, по истечении которых протрите губы салфеткой, смоченной в воде комнатной температуры.
Повторите процедуру несколько раз в день. Эта маска прекрасно питает и увлажняет кожу губ.
Крем для рук из тыквы
- нужно натереть тыкву и смешать с персиковым маслом (например, на одну чайную ложку сырой тертой тыквы добавить чайную ложку персикового масла):
- смазать руки, надеть на час резиновые перчатки.
Кожа после такой маски становится удивительно нежной.