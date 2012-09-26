Маски из мякоти тыквы

Тыква - это не только золотой символ осени но и необычайно витаминизированный продукт. Маски из тыквы можно делать буквально для всего, с головы до ног. Здорово то, что рецепты удивительно простые, но эффективные - улучшения ты заметишь сразу!

Увлажняющая маска для лица из тыквы

- взять 200 г сырой тыквы, 4 столовые ложки нежирного йогурта и 4 столовые ложки мёда;

- измельчить все ингредиенты в блендере, нанести на лицо на 10 минут.

Делать маску еженедельно. Для кожи любого типа, кроме лиц с сосудистыми "звездочками".

Маска для лица из тыквы от отеков

- натереть сырую мякоть тыквы, поместить ее между двумя слоями марли и нанести на лицо;

- через 20 минут снять остатки маски, и ополоснуть лицо прохладной водой.

Подходит для кожи любого типа.

Питательная маска из тыквы для жирной кожи

- в кашицу из 3 столовых ложек вареной тыквы добавьте яичный желток и чайную ложку меда;

- нанесите маску на лицо теплой на 10-15 минут, а затем смойте холодной водой.

Чтобы избавиться от угрей, сузить поры и устранить жирный блеск на лбу и крыльях носа, полезно протирать лицо кусочком тыквы.

Маска из тыквы для сухой кожи

- 2 столовых ложки вареной тыквы хорошо взбейте и смешайте с 1 столовой ложкой оливкового или другого растительного масла;

- нанесите маску на лицо на 20 минут, потом смойте прохладной водой.

Тонизирующая маска из тыквы для всех типов кожи

- нужно натереть тыкву и отжать из нее сок;

- соком пропитывают тонкий слой ваты, кашицу наносят на марлевую салфетку или непосредственно на лицо;

- маску наносят на лицо на 15-20 минут, затем снимают и умываются прохладной водой.

Делают эту процедуру 2-3 раза в неделю. Продолжительность курса 15-20 масок. Желательно чередовать маски из сока тыквы и из кашицы.

Маска из тыквы для сухой увядающей кожи

- отварите в молоке несколько кусочков очищенной тыквы до состояния густой кашицы;

- 1 столовую ложку такой кашицы смешайте с 1 яичным желтком, с 1 чайной ложкой меда и добавьте немного молока;

- смажьте полученной смесью лицо, и оставьте на 15 минут, по истечении которых смойте теплой кипяченой водой.

Маска из тыквы для чувствительной кожи

- cмешайте 1/3 стакана тыквенного сока с 3 столовыми ложками овсяной муки, добавьте 1 яичный желток и 1 столовую ложку меда;

- все компоненты тщательно перемешайте, а затем взбейте с помощью миксера;

- нанесите маску на предварительно очищенную кожу на 15 минут, после чего смойте теплой водой.

Маски для волос из тыквы

- возьмите тыквенные семечки, хорошо промойте их, очистите от кожуры и разотрите до образования кашицы;

- полученную массу переложите в стеклянную посуду и добавьте охлажденную кипяченую воду в соотношении 1:10;

- все тщательно перемешайте до получения однородной массы и плотно накройте крышкой;

- перед мытьем головы протрите тыквенной эмульсией кожу головы и пряди волос, сверху повяжите хлопчатобумажную косынку или полотенце;

- через 20-30 минут вымойте волосы мягким шампунем для вашего типа волос и ополосните их подкисленной водой (1 чайная ложка уксуса или лимонной кислоты на тазик воды).

Маска из тыквы для губ

- смешайте 1/4 стакана сока тыквы с 1 чайной ложкой творога, чтобы получилась однородная кашица;

- нанесите смесь на губы на 5 минут, по истечении которых протрите губы салфеткой, смоченной в воде комнатной температуры.

Повторите процедуру несколько раз в день. Эта маска прекрасно питает и увлажняет кожу губ.

Крем для рук из тыквы

- нужно натереть тыкву и смешать с персиковым маслом (например, на одну чайную ложку сырой тертой тыквы добавить чайную ложку персикового масла):

- смазать руки, надеть на час резиновые перчатки.

Кожа после такой маски становится удивительно нежной.

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