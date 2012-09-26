Чем полезна тыква?

Ароматная тыквенная мякоть битком набита витаминами. Есть в ней и аскорбинка, которая спасет вас от осенних простуд, и витамины группы В, которые не только справятся с усталостью, раздражительностью и бессонницей и избавят от прыщей, но и сделают ваши волосы пышными, а ногти крепкими, и витамины А и Е - главные борцы с морщинами и преждевременным старением, и витамин К, влияющий на свертываемость крови, которого практически нет в других овощах.

Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к блюдам из говядины, свинины и другим жирным кушаньям, ведь витамин Т способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. Наверное, именно за это свойство тыкву так любят диетологи, которые рекомендуют налегать на полезный овощ всем, кто давно мечтает расстаться с лишними килограммами. К тому же тыква - чемпион среди овощей по содержанию железа, а значит, любители тыквы обречены иметь хороший цвет лица и веселое настроение.

Считается, что тыквенный сок помогает мужчинам поддерживать сексуальный тонус. С той же целью полезно употреблять и тыквенные семечки. Ведь не случайно в старину из очищенных и смолотых в муку тыквенных семечек готовили приворотное зелье.

Впрочем, знатоки уверяют, что при помощи тыквы можно не только решить проблемы на личном фронте, но и справиться со многими серьезными заболеваниями. Пожалуй, нет более полезной еды для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря высокому содержанию калия тыква улучшает работу сердца, укрепляет сосуды и избавляет от отеков.

При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сырой мякоти тыквы, а если сырая тыква кажется вам невкусной, можно заменить ее тыквенными кашами с рисом, пшеном или манкой.

При болезнях почек и мочевого пузыря из тыквенных семечек и конопляного семени готовят «молоко»: по стакану каждого семени растирают, постепенно подливая кипяток (3 стакана), процеживают и отжимают. «Молоко» пьют в течение дня, подсластив медом или сахаром.

При бессоннице издавна рекомендовали пить на ночь тыквенный сок или отвар тыквы с медом. Свежую кашицу из мякоти тыквы прикладывают к пораженным местам при экземе и ожогах, сыпях, прыщах и других воспалениях на коже. Людям, которым приходится много стоять в течение дня, кашица из свежей тыквы поможет снять боль в ступнях.

Ну а то, что тыквенные семечки - признанное средство для изгнания глистов, известно практически каждому. А потому сушеные тыквенные семечки часто дают детям для профилактики подобных неприятностей.

shkolazhizni.ru