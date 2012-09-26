От наводнений в Индии пострадало более миллиона человек
08:45, 26 сентября 2012Зарубежные новости
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Многие покинули свои дома
На северо-востоке Индии более миллиона человек пострадало от наводнений, которые все усиливаются, поскольку не прекращаются мощные ливни, сообщает ВВС-Украина.
Многие вынуждены были покинуть свои дома. В регионе продолжаются спасательные работы.
Пострадали также некоторые провинции соседнего Пакистана. Власти, которые сейчас занимаются предоставлением палаток, сообщают, что в Пакистане пострадало почти три четверти миллиона человек.
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