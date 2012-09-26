От наводнений в Индии пострадало более миллиона человек

На северо-востоке Индии более миллиона человек пострадало от наводнений, которые все усиливаются, поскольку не прекращаются мощные ливни, сообщает ВВС-Украина.

Многие вынуждены были покинуть свои дома. В регионе продолжаются спасательные работы.

Пострадали также некоторые провинции соседнего Пакистана. Власти, которые сейчас занимаются предоставлением палаток, сообщают, что в Пакистане пострадало почти три четверти миллиона человек.

bbc.co.uk