В больницах Риги - 5 пострадавших в ДТП украинских спортсменов

В больницах в Латвии останутся 5 украинцев, которые пострадали в ДТП в этой стране 24 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Наиболее вероятно, что 5 человек останутся для продолжения лечения в Латвии», - сказал он. По словам О.Волошина, теперь они находятся в двух больницах Риги.

О.Волошин сообщил, что по результатам встреч и бесед с врачами планируется отправить в Украину 22 человека. В то же время, под вопросом остается отъезд 2 человек.

Посольство Украины в Латвии предпринимает меры для отправки в Украину спортсменов сборной Украины по борьбе самбо. «Уже организована доставка тех, кто не нуждается в госпитализации, в Украину», - добавил он.

Как сообщалось, 24 сентября на автодороге Таллинн-Рига вблизи г. Саласпилс произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, в котором находились 27 граждан Украины: 18 несовершеннолетних и 9 взрослых. В результате ДТП 16 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в местные больницы.

По данным МИД, пострадавшие в ДТП в Латвии - украинские спортсмены-самбисты.

Автобус, перевозивший сборную Украины по борьбе самбо, столкнулся с грузовиком, которым управлял гражданин Польши. В результате аварии автобус вылетел в кювет.