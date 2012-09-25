Сколько человеку нужно кушать мяса

Коммерческие грили для приготовления мяса, использующиеся в фаст-фуде, загрязняют окружающую среду больше, чем выхлопы автомобилей и заводские трубы, рассказывают ученые из Калифорнийского университета.

Речь идет о шашлычных печах для приготовления мяса, которые широко используются в коммерции. Ученые выяснили, что эти грили выделяют в атмосферу громадное количество вредоносных твердых частиц. Гораздо больше вредных веществ, чем выхлопы грузовиков или фабрик с дымящими трубами. Грили «являются значительным и бесконтрольным источником выброса твердых частиц, превосходящим по объему более чем в 2 раза уровень выбросов вредных веществ от тяжелых дизельных грузовиков», - рассказывает автор исследования Билл Уэлч. Ученый сравнивает вред дыма печей, нанесенный окружающей среде, с выбросом твердых частиц из дизеля 18-колесного грузовика. Эта фура, преодолевая путь в 200 км, выбрасывает столько же грязи, сколько выделяется при жарке на гриле одного-единственного гамбургера. Чтобы блокировать вредоносные выбросы и приостановить загрязнение воздуха, владельцы ресторанов быстрого питания должны установить в фаст-фудах качественную технику с новой системой очистки.

Стоит отметить, что экологи уже давно призывают людей отказаться от обильного поглощения мяса. Для нормального функционирования организма, человеку достаточно есть мясо 2-3 раза в неделю. Прислушавшись к советам экологов, мировая общественность могла бы ежегодно спасать от смерти 45 тысяч людей.

newsland.ru