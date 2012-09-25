Чем полезны стручки рожкового дерева
14:27, 25 сентября 2012Зарубежные новости
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Заменитель сахара и какао
Кэроб – это измельченные стручки рожкового дерева, которое растет в странах Средиземноморья. Сладкий порошок из бобов рожкового дерева издавна используют в лечебных и кулинарных целях, передает АМН.
По вкусу кэроб немного напоминает какао с сахаром. Кэроб богат протеином, а также витаминами А, В и В, содержит калий, магний, фосфор, медь и цинк.
Кэроб можно использовать как заменитель шоколада, порошок не имеет противопоказаний, не вызывает аллергических реакций и рекомендован больным диабетом и ожирением.
В кулинарии кэроб можно использовать как заменитель сахара и какао. Из порошка можно приготовить отличное какао для взрослых и детей. Кэроб не содержит кофеина и не вызывает привыкания.
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