Чем полезны стручки рожкового дерева

Кэроб – это измельченные стручки рожкового дерева, которое растет в странах Средиземноморья. Сладкий порошок из бобов рожкового дерева издавна используют в лечебных и кулинарных целях, передает АМН.

По вкусу кэроб немного напоминает какао с сахаром. Кэроб богат протеином, а также витаминами А, В и В, содержит калий, магний, фосфор, медь и цинк.

Кэроб можно использовать как заменитель шоколада, порошок не имеет противопоказаний, не вызывает аллергических реакций и рекомендован больным диабетом и ожирением.

В кулинарии кэроб можно использовать как заменитель сахара и какао. Из порошка можно приготовить отличное какао для взрослых и детей. Кэроб не содержит кофеина и не вызывает привыкания.