Интеллект ребенка зависит от ежедневного рациона

Ученые выяснили, что интеллект ребенка, а также физическое и психическое состояние зависят от ежедневного рациона.

По результатам исследований оказалось, что больших успехов в учебе достигают дети, которые едят преимущественно натуральные продукты.

Еда и действительно влияет на поведение и успеваемость ребенка в учебе, убеждает врач-диетолог Оксана Скиталинская, сообщает ТСН.

Особое влияние на мозг имеют вредные транс-жиры, поступающие с пищей. Их особенно много в жареных продуктах, мясных консервах, паштетах, майонезах, слоеном тесте и пирожных с кремом.

Действие этих веществ может вызвать у человека враждебность, агрессивность, склонность к суициду, депрессии, болезни альцгеймера в будущем, болезни паркинсона, аутизм, жестокость и даже опухоли мозга.

Чтобы не подвергать ребенка риску, врачи советуют – избегать жареного, побольше употреплять вареного, тушеного и пареного. В рационе ребенка должны присутствовать: яйца, птица, морская рыба.

На развитие детского интеллекта влияют продукты, содержащие йод, например, морская капуста. Каши, орехи, семена льна, по словам диетолога, должны всегда быть в детском рационе, они дадут организму полезные вещества и помогут хорошо учиться.

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