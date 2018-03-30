Как понять себя - чтобы быть здоровым и счастливым?
Мы можем быть веселыми на публике и молчаливыми дома, вежливыми с начальством и жесткими с родными...
Подавляемое или напускное, поддельное или гармоничное — у каждого из нас особое, собственное «Я». Но чтобы принять его особенности, нужно сначала его распознать. Мы можем быть веселыми на публике и молчаливыми дома, вежливыми с начальством и жесткими в отношениях с коллегами, придирчивыми в магазине и предупредительными с партнером...
Большую часть времени эти грани нашего «Я» прекрасно уживаются, так что порой лишь от окружающих мы узнаем о том, сколько у нас разных масок.
«Я тебя не узнаю», – вдруг вырывается у кого-то, и эта фраза вдруг показывает нам туманность нашего образа.
«Я» – это место стыковки с окружающим миром, оно помогает нам адаптироваться к людям и обстоятельствам. Но как приспосабливаться, не теряя себя? Лишь прислушиваясь к своим эмоциям, мы можем распознать себя настоящего.
Если я чувствую себя неуверенно, шатко, когда что-то делаю или говорю, значит, я изменяю себе. А тот, кто в полной мере является собой, он спокоен, ясно мыслит, чувствует себя уверенно и защищенно.
При всей нашей многогранности можно выделить четыре основных типа «Я».
Вглядитесь: в одном из них вы, возможно, узнаете себя.
Подавляемое «Я»
Это самый распространенный тип, укрытие для тех, кто избегает конфликтных ситуаций.
Такие люди никогда не чувствуют себя в безопасности. Они настолько боятся своих чувств (в том числе агрессивных), что подавляют свой внутренний голос, когда он уже готов произнести «нет».
Так бывает с теми, кто вырос в семье, где родители не понимают потребностей ребенка, ориентируются больше на себя. Боясь потерять их любовь, он вынужден улыбаться, когда хочется плакать, заниматься музыкой вместо футбола, выбирать друзей, одежду или увлечения, которые одобряют родители...
Стоит такому человеку захотеть проявить характер, выразить несогласие, как он вновь переживает свой детский страх: родители накажут (гаишник оштрафует за непокорность, а продавец в магазине обязательно нагрубит). И он отказывается от собственных желаний, чувств и устремлений.
Для того чтобы сохранить собственное «Я», важно помнить, что лучший способ быть услышанным – это заговорить. И что встретить неприятие или непонимание не так уж и страшно.
Поддельное «Я»
Человек убежден, что никто не полюбит его таким, каков он есть, и поэтому заимствует чужую индивидуальность, которая, как ему кажется, способна вызвать интерес нового знакомого. И он живет, ориентируясь на человека, под влиянием которого в настоящий момент находится. И мечтает быть тем, кому повезло, кто умеет быть счастливым и радоваться жизни!
Такое отношение к себе возникает у детей, чьи родители идеализируют чужие успехи и достижения. И ради того, чтобы их дитя стало «как они», не жалеют ни усилий, ни средств.
Ребенок в такой семье испытывает постоянную тревогу, он боится, что, если не оправдает надежд родителей, не станет отличником (чемпионом, красавцем), они перестанут его любить. Такие дети настолько не уверены в себе, что перестают доверять своим желаниям, мечтам, а чувства считают плохими или незначительными.
Когда противоречия между поддельным «Я» и истинными желаниями или чувствами становятся слишком сильными, человек чувствует тоску, раздражение, гнев, а иногда он просто заболевает, рассказывая телом о своих душевных страданиях.
Нужно уметь разграничивать собственную сущность и воображаемый идеал. И помнить, что, проявляя и развивая свою подлинную природу, мы завоевываем уважение других людей.
Горе тому, кто осмелится возражать такому человеку: его напускное «Я» не терпит, когда кто-то отстаивает свою позицию. Такие люди высокомерны на работе, деспотичны дома и авторитарны с детьми, но в других обстоятельствах вполне миролюбивы.
Они громко заявляют о себе, но в глубине души необыкновенно ранимы. Их деспотичное напускное «Я» помогает скрыть боязнь не выстоять в схватке с другими людьми. Оно нередко проявляется и у мягких, уравновешенных людей – в какой-то момент они становятся злыми, грубыми и очень подозрительными.
Лояльный, понимающий начальник вдруг начинает швырять бумаги в подчиненных – он боится, что кто-то окажется лучше него.
Скорее всего, такой человек вырос в авторитарной семье и мог усвоить только две модели поведения: либо подавлять окружающих, либо подчиняться им. При этом он может стыдиться подчиняющейся (слабой и беспомощной) части своего «Я», потому что знает, что она должна подстраиваться под властного и деспотичного родителя.
Напускное «Я» возникает, когда необходимо защититься от чего-то или кого-то: других людей, собственных сильных переживаний. Оно свойственно большинству подростков: они еще не умеют владеть собой, плохо понимают себя, только учатся отстаивать собственные границы. Кроме того, подростки склонны к категоричности и отвергают компромиссы, а также не располагают другими средствами самоутверждения.
Но по мере того, как человек взрослеет и находит свое место в мире, он яснее говорит «нет» в одних случаях и «да» в других, понимая, когда необходим тот или иной ответ. Стать взрослым – значит прийти к душевному равновесию.
Гармоничное «Я»
Это зрелое «Я»: мы ощущаем глубинную связь с самими собой. Мы осознаем себя как личность, умеем сравнивать с другими людьми и принимать себя такими, какие мы есть, а самое главное – можем что-то менять в себе. Мы постоянно меняемся, и поэтому наше «Я» – это не тот, кем я уже стал, а тот, кем я становлюсь непрерывно.
Взрослое, зрелое «Я» дарит нам ощущение внутренней гармонии и позволяет уживаться с разнообразными масками «Я». Мы осознанно ведем себя по-разному в зависимости от собеседника и ситуации, но можем тем не менее сохранять ощущение целостности того, что думаем, говорим и делаем.
В словах ли, в поступках ли – мы остаемся в согласии с глубинной основой собственного «Я», не нарушаем его фундаментальные ценности ни словами, ни действиями.
Кроме того, понимание собственных потребностей помогает нам понимать чужие. И позволяет достичь равновесия между самоуважением и уважением к другим людям.