Как понять себя - чтобы быть здоровым и счастливым?

По­дав­ля­е­мое или на­пуск­ное, под­дель­ное или гар­мо­нич­ное — у каж­до­го из нас осо­бое, собст­вен­ное «Я». Но что­бы при­нять его осо­бен­нос­ти, нуж­но сна­ча­ла его рас­поз­нать. Мы мо­жем быть ве­се­лы­ми на пуб­ли­ке и мол­ча­ли­вы­ми до­ма, веж­ли­вы­ми с на­чальст­вом и жест­ки­ми в от­но­ше­ни­ях с кол­ле­га­ми, при­дир­чи­вы­ми в ма­га­зи­не и пре­дуп­ре­ди­тель­ны­ми с парт­не­ром...

Боль­шую часть вре­ме­ни эти гра­ни на­ше­го «Я» пре­крас­но ужи­ва­ют­ся, так что по­рой лишь от окру­жа­ю­щих мы узна­ем о том, сколь­ко у нас раз­ных ма­сок.

«Я те­бя не узнаю», – вдруг вы­ры­ва­ет­ся у ко­го-то, и эта фра­за вдруг по­ка­зы­ва­ет нам ту­ман­ность на­ше­го об­ра­за.

«Я» – это мес­то сты­ков­ки с окру­жа­ю­щим ми­ром, оно по­мо­га­ет нам адап­ти­ро­вать­ся к лю­дям и об­сто­я­тельст­вам. Но как при­спо­саб­ли­вать­ся, не те­ряя се­бя? Лишь при­слу­ши­ва­ясь к сво­им эмо­ци­ям, мы мо­жем рас­поз­нать се­бя на­сто­я­ще­го.

Если я чувст­вую се­бя не­уве­рен­но, шат­ко, ког­да что-то де­лаю или го­во­рю, зна­чит, я из­ме­няю се­бе. А тот, кто в пол­ной ме­ре яв­ля­ет­ся со­бой, он спо­ко­ен, яс­но мыс­лит, чувст­ву­ет се­бя уве­рен­но и за­щи­щен­но.

При всей на­шей мно­гог­ран­нос­ти мож­но вы­де­лить че­ты­ре ос­нов­ных ти­па «Я».

Вгля­ди­тесь: в од­ном из них вы, воз­мож­но, узна­е­те се­бя.

По­дав­ля­е­мое «Я»

Это са­мый рас­прост­ра­нен­ный тип, укры­тие для тех, кто из­бе­га­ет кон­фликт­ных си­ту­а­ций.

Та­кие лю­ди ни­ког­да не чувст­ву­ют се­бя в без­опас­нос­ти. Они на­столь­ко бо­ят­ся сво­их чувств (в том чис­ле аг­рес­сив­ных), что по­дав­ля­ют свой внут­рен­ний го­лос, ког­да он уже го­тов про­из­нес­ти «нет».

Так бы­ва­ет с те­ми, кто вы­рос в семье, где ро­ди­те­ли не по­ни­ма­ют по­треб­нос­тей ре­бен­ка, ори­ен­ти­ру­ют­ся боль­ше на се­бя. Бо­ясь по­те­рять их лю­бовь, он вы­нуж­ден улы­бать­ся, ког­да хо­чет­ся пла­кать, за­ни­мать­ся му­зы­кой вмес­то фут­бо­ла, вы­би­рать дру­зей, одеж­ду или увле­че­ния, ко­то­рые одоб­ря­ют ро­ди­те­ли...

Сто­ит та­ко­му че­ло­ве­ку за­хо­теть про­явить ха­рак­тер, вы­ра­зить не­со­гла­сие, как он вновь пе­ре­жи­ва­ет свой дет­ский страх: ро­ди­те­ли на­ка­жут (га­иш­ник ошт­ра­фу­ет за не­по­кор­ность, а про­да­вец в ма­га­зи­не обя­за­тель­но на­гру­бит). И он от­ка­зы­ва­ет­ся от собст­вен­ных же­ла­ний, чувств и устрем­ле­ний.

Для то­го что­бы со­хра­нить собст­вен­ное «Я», важ­но пом­нить, что луч­ший спо­соб быть услы­шан­ным – это за­го­во­рить. И что встре­тить не­при­я­тие или не­по­ни­ма­ние не так уж и страш­но.

Под­дель­ное «Я»

Человек убеж­де­н, что ни­кто не по­лю­бит его та­ким, ка­ков он есть, и по­это­му за­им­ст­ву­ет чу­жую ин­ди­ви­ду­аль­ность, ко­то­рая, как ему ка­жет­ся, спо­соб­на вы­звать ин­те­рес но­во­го зна­ко­мо­го. И он жи­вет, ори­ен­ти­ру­ясь на че­ло­ве­ка, под вли­я­ни­ем ко­то­ро­го в на­сто­я­щий мо­мент на­хо­дит­ся. И меч­та­ет быть тем, ко­му по­вез­ло, кто уме­ет быть счаст­ли­вым и ра­до­вать­ся жиз­ни!

Та­кое от­но­ше­ние к се­бе воз­ни­ка­ет у де­тей, чьи ро­ди­те­ли иде­а­ли­зи­ру­ют чу­жие успе­хи и до­сти­же­ния. И ра­ди то­го, что­бы их ди­тя ста­ло «как они», не жа­ле­ют ни уси­лий, ни средств.

Ре­бе­нок в та­кой семье ис­пы­ты­ва­ет по­сто­ян­ную тре­во­гу, он бо­ит­ся, что, если не оправ­да­ет на­дежд ро­ди­те­лей, не ста­нет от­лич­ни­ком (чем­пи­о­ном, кра­сав­цем), они пе­ре­ста­нут его лю­бить. Та­кие де­ти на­столь­ко не уве­ре­ны в се­бе, что пе­ре­ста­ют до­ве­рять сво­им же­ла­ни­ям, меч­там, а чувст­ва счи­та­ют пло­хи­ми или не­зна­чи­тель­ны­ми.

Ког­да про­ти­во­ре­чия меж­ду под­дель­ным «Я» и ис­тин­ны­ми же­ла­ни­я­ми или чувст­ва­ми ста­но­вят­ся слиш­ком силь­ны­ми, че­ло­век чувст­ву­ет тос­ку, раз­дра­же­ние, гнев, а иног­да он прос­то за­бо­ле­ва­ет, рас­ска­зы­вая те­лом о сво­их ду­шев­ных стра­да­ни­ях.

Нуж­но уметь раз­гра­ни­чи­вать собст­вен­ную сущ­ность и во­об­ра­жа­е­мый иде­ал. И пом­нить, что, про­яв­ляя и раз­ви­вая свою под­лин­ную при­ро­ду, мы за­во­е­вы­ва­ем ува­же­ние дру­гих лю­дей.

Го­ре то­му, кто осме­лит­ся воз­ра­жать та­ко­му че­ло­ве­ку: его на­пуск­ное «Я» не тер­пит, ког­да кто-то от­ста­ива­ет свою по­зи­цию. Та­кие лю­ди вы­со­ко­мер­ны на ра­бо­те, дес­по­тич­ны до­ма и ав­то­ри­тар­ны с деть­ми, но в дру­гих об­сто­я­тельст­вах впол­не ми­ро­лю­би­вы.

Они гром­ко за­яв­ля­ют о се­бе, но в глу­би­не ду­ши не­обык­но­вен­но ра­ни­мы. Их дес­по­тич­ное на­пуск­ное «Я» по­мо­га­ет скрыть бо­язнь не вы­сто­ять в схват­ке с дру­ги­ми людь­ми. Оно не­ред­ко про­яв­ля­ет­ся и у мяг­ких, урав­но­ве­шен­ных лю­дей – в ка­кой-то мо­мент они ста­но­вят­ся злы­ми, гру­бы­ми и очень по­до­зри­тель­ны­ми.

Ло­яль­ный, по­ни­ма­ю­щий на­чаль­ник вдруг на­чи­на­ет швы­рять бу­ма­ги в под­чи­нен­ных – он бо­ит­ся, что кто-то ока­жет­ся луч­ше не­го.

Ско­рее все­го, та­кой че­ло­век вы­рос в ав­то­ри­тар­ной семье и мог усво­ить толь­ко две мо­де­ли по­ве­де­ния: ли­бо по­дав­лять окру­жа­ю­щих, ли­бо под­чи­нять­ся им. При этом он мо­жет сты­дить­ся под­чи­ня­ю­щей­ся (сла­бой и бес­по­мощ­ной) час­ти сво­е­го «Я», по­то­му что зна­ет, что она долж­на под­стра­ивать­ся под власт­но­го и дес­по­тич­но­го ро­ди­те­ля.

На­пуск­ное «Я» воз­ни­ка­ет, ког­да не­об­хо­ди­мо за­щи­тить­ся от че­го-то или ко­го-то: дру­гих лю­дей, собст­вен­ных силь­ных пе­ре­жи­ва­ний. Оно свойст­вен­но боль­шинст­ву под­рост­ков: они еще не уме­ют вла­деть со­бой, пло­хо по­ни­ма­ют се­бя, толь­ко учат­ся от­ста­ивать собст­вен­ные гра­ни­цы. Кро­ме то­го, под­рост­ки склон­ны к ка­те­го­рич­нос­ти и отвер­га­ют ком­про­мис­сы, а так­же не рас­по­ла­га­ют дру­ги­ми средст­ва­ми са­мо­ут­верж­де­ния.

Но по ме­ре то­го, как че­ло­век взрос­ле­ет и на­хо­дит свое мес­то в ми­ре, он яс­нее го­во­рит «нет» в од­них слу­ча­ях и «да» в дру­гих, по­ни­мая, ког­да не­об­хо­дим тот или иной от­вет. Стать взрос­лым – зна­чит прий­ти к ду­шев­но­му рав­но­ве­сию.

Гар­мо­нич­ное «Я»

Это зре­лое «Я»: мы ощу­ща­ем глу­бин­ную связь с са­ми­ми со­бой. Мы осо­зна­ем се­бя как лич­ность, уме­ем срав­ни­вать с дру­ги­ми людь­ми и при­ни­мать се­бя та­ки­ми, ка­кие мы есть, а са­мое глав­ное – мо­жем что-то ме­нять в се­бе. Мы по­сто­ян­но ме­ня­ем­ся, и по­это­му на­ше «Я» – это не тот, кем я уже стал, а тот, кем я ста­нов­люсь не­пре­рыв­но.

Взрос­лое, зре­лое «Я» да­рит нам ощу­ще­ние внут­рен­ней гар­мо­нии и по­зво­ля­ет ужи­вать­ся с раз­но­об­раз­ны­ми мас­ка­ми «Я». Мы осо­знан­но ве­дем се­бя по-раз­но­му в за­ви­си­мос­ти от со­бе­сед­ни­ка и си­ту­а­ции, но мо­жем тем не ме­нее со­хра­нять ощу­ще­ние це­лост­нос­ти то­го, что ду­ма­ем, го­во­рим и де­ла­ем.

В сло­вах ли, в по­ступ­ках ли – мы оста­ем­ся в со­гла­сии с глу­бин­ной ос­но­вой собст­вен­но­го «Я», не на­ру­ша­ем его фун­да­мен­таль­ные цен­нос­ти ни сло­ва­ми, ни дейст­ви­я­ми.

Кро­ме то­го, по­ни­ма­ние собст­вен­ных по­треб­нос­тей по­мо­га­ет нам по­ни­мать чу­жие. И по­зво­ля­ет до­стичь рав­но­ве­сия меж­ду са­мо­ува­же­ни­ем и ува­же­ни­ем к дру­гим лю­дям.

zhinka.info